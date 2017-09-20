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12:46 (мск), источник: Интерфакс

Пятая часть россиян осталась недовольна летним отпуском из-за погоды

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU — Плохая погода стала одной из главных причин недовольства россиян летним отдыхом, на нее пожаловались 22% опрошенных, сообщил журналистам в среду гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

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Источник: РИА "Новости"

«В этом году отдых порадовал большинство отпускников, однако заграничные поездки все же оставили больше положительных эмоций, чем поездки на дачу и отпуск дома. Среди главных причин недовольства отпуском оставшиеся дома впервые назвали погоду», — отметил глава ВЦИОМ.

На плохую погоду во время летнего отдыха пожаловались 22% опрошенных. В 2014 году на эту причину указывало всего 3% опрошенных, в 2015 — 17%, год назад — 16%.

Большинство недовольных отпуском — 29% — сообщили, что не смогли поехать туда, куда хотелось. Для 26% отпуск оказался слишком коротким. Еще 23% пожаловались на слишком высокие цены в местах отдыха
Валерий Федоров
Гендиректор ВЦИОМ
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Средние расходы россиян на отдых летом 2017 года составили 37,3 тыс. руб., что на 4% больше прошлогодней цифры. В ходе опроса россияне рассказывали, какие суммы они планировали потратить на отдых и какие потратили. По сравнению с прошлогодними результатами выросли оба значения.

«Планируемые расходы составили 39,8 тыс. руб., реальные — 37,3 тыс. руб. Мы видим, что у россиян были некоторые опасения, запланированные расходы на 18% выше прошлогодних (33,6 тыс. руб.), а реальные выросли только на 4%. Год назад наши соотечественники потратили в среднем 36,02 тыс. руб.», — отметил Федоров.

6 комментариевк этой статье
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Комментарии6
Комментарии
6
Александр Шипов
500 евро на отдых это конечно круто. Что это за отпуск на 500 евро ? Ящик водяры и 20 кг колбасы !? А погода чем не строила ? У моря она всегда хорошая.
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