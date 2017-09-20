Пятая часть россиян осталась недовольна летним отпуском из-за погоды

«В этом году отдых порадовал большинство отпускников, однако заграничные поездки все же оставили больше положительных эмоций, чем поездки на дачу и отпуск дома. Среди главных причин недовольства отпуском оставшиеся дома впервые назвали погоду», — отметил глава ВЦИОМ.
На плохую погоду во время летнего отдыха пожаловались 22% опрошенных. В 2014 году на эту причину указывало всего 3% опрошенных, в 2015 — 17%, год назад — 16%.
Большинство недовольных отпуском — 29% — сообщили, что не смогли поехать туда, куда хотелось. Для 26% отпуск оказался слишком коротким. Еще 23% пожаловались на слишком высокие цены в местах отдыха
Валерий ФедоровГендиректор ВЦИОМ
Средние расходы россиян на отдых летом 2017 года составили 37,3 тыс. руб., что на 4% больше прошлогодней цифры. В ходе опроса россияне рассказывали, какие суммы они планировали потратить на отдых и какие потратили. По сравнению с прошлогодними результатами выросли оба значения.
«Планируемые расходы составили 39,8 тыс. руб., реальные — 37,3 тыс. руб. Мы видим, что у россиян были некоторые опасения, запланированные расходы на 18% выше прошлогодних (33,6 тыс. руб.), а реальные выросли только на 4%. Год назад наши соотечественники потратили в среднем 36,02 тыс. руб.», — отметил Федоров.