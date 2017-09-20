Рига просит выдать имена латвийских детей, отдыхавших в «Артеке»

Об этом в эфире телеканала НТВ заявил директор «Артека» Алексей Каспржак, сообщает Sputnik Латвия.
«Не только Грузия. Есть пример Латвии. Есть официальное обращение МИД Латвии с просьбой предоставить фамилии, имена и отчества детей, приехавших в «Артек», — сказал Каспржак.
По его словам, руководство лагеря переадресовало латвийских дипломатов в Министерство иностранных дел Российской Федерации.
Как сообщал ранее Sputnik Грузия, дети из Грузии в числе представителей 26 стран посетили первую международную смену по русскому языку для зарубежных школьников и педагогов, проходившую в «Артеке» с 7 по 27 августа.
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили раскритиковал поездку подростков и педагога одной из тбилисских школ. Тему подхватили пользователи соцсетей и грузинские СМИ.
Министерство образования и науки Грузии распространило специальное заявление, пообещав «вместе с компетентными органами изучить, было ли это индивидуальным решением учителя или целенаправленным действием». Министр образования и науки Александр Джеджелава заявил, что ответственность понесут все должностные лица Грузии, имеющие отношение к организации поездки.
В интервью Sputnik Грузия Каспржак подчеркнул, что каждый имеет право на самоопределение: и родители, и дети, а «международный детский центр создан для того, чтобы в нем встречались люди разных национальностей, культур, вероисповедания, и в этом смысле “Артек” — мир детства, и в нем не должно быть границ».