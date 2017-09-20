Брат короля Швеции продегустирует крымские вина

Источник: Комсомольская правда

За последние годы многие уважаемые виноделы из Франции и Италии намеревались открыть производство в Крыму, несмотря на угрозы санкций со стороны официальных властей своих стран. Теперь же к числу предпринимателей-виноделов, которые намерены выпускать свою продукцию в Крыму, присоединился уже настоящий шведский аристократ — троюродный брат действующего короля Швеции Карла XVI Густава и известный во всем мире винный эксперт и сомелье, граф Ян Бернадотт.

Сомелье заинтерсовался деятельностью ФГУП «Массандра». Граф планирует выпускать серию вин под брендом «Romanov -Массандра», рассказал журналистам его представитель.

Уже достигнуты «предварительные договоренности о выпуске данной серии».

Завтра, 21 сентября, Бернадотт в составе делегации из 8 человек посетит завод, где продегустирует 13 классических марок вина.

— Что же касается намерений графа выпускать свою серию вин на нашей базе, то пока официально никаких предложений от Бернадотта в Управделами президента РФ, в ведении которого находится завод, не поступало, — рассказали «Комсомольской правде» — Крым в пресс-службе «Массандры». — Насколько нам известно, он еще не бывал в Крыму. Завтра во время визита делегации, возможно, будут какие-то предложения и по поводу сотрудничества с заводом .

КОНКРЕТНО.

Карл-Йохан (Ян) Густав Вильгельм Бернадотт родился в 1941 году в Стокгольме. По данным из открытых источников, он является внуком принца Карла Вильгельма Людвига Шведского — герцога Зюдерманландского — и русской княжны Марии Павловны, внучки императора Александра II. В официальном списке членов королевской семьи Швеции Ян Бернадотт не значится. Известность он получил как винный эксперт и сомелье после работы в Германии, Франции и Новой Зеландии.

КСТАТИ.