Брат короля Швеции продегустирует крымские вина
Известный во всем мире сомелье голубых кровей приедет на полуостров 21 сентября.
Известный во всем мире сомелье голубых кровей приедет на полуостров 21 сентября.
За последние годы многие уважаемые виноделы из Франции и Италии намеревались открыть производство в Крыму, несмотря на угрозы санкций со стороны официальных властей своих стран. Теперь же к числу
Сомелье заинтерсовался деятельностью ФГУП «Массандра». Граф планирует выпускать серию вин под брендом «Romanov -Массандра», рассказал журналистам его представитель.
Уже достигнуты «предварительные договоренности о выпуске данной серии».
Завтра, 21 сентября, Бернадотт в составе делегации из 8 человек посетит завод, где продегустирует 13 классических марок вина.
— Что же касается намерений графа выпускать свою серию вин на нашей базе, то пока официально никаких предложений от Бернадотта в Управделами президента РФ, в ведении которого находится завод, не поступало, — рассказали «Комсомольской правде» — Крым в
КОНКРЕТНО.
КСТАТИ.
В 2017 году пермский завод «Пермалко» начал выпуск водки под товарной маркой Romanov. Идея производства водки родилась у Яна Бернадотта, праправнука Александра II, во время путешествия в Россию в 2004 году.