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13:13 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже стартовал сбор заявок от жителей на благоустройство дворов

Для участия в программе необходимо обратиться в управу района.

Источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже стартовал сбор заявок от жителей на участие в программе благоустройства дворов на 2018 — 2022 годы, сообщила пресс-служба горадминистрации во вторник, 19 сентября. Разработка программы началась 18 сентября.

У каждого двора есть шанс стать участником программы — для этого жители должны направить письменные предложения по благоустройству в управу своего района. Обратиться в управу нужно в течение 30 дней со дня начала приема заявок. С перечнем документов можно ознакомиться по ссылке.

Дворовые территории ремонтируют по муниципальной программе «Формирование современной городской среды». Программу разработали в рамках приоритетного проекта формирования комфортной городской среды. Проект Минстроя направлен на улучшение качества жилищно-коммунальных услуг и создание комфортной городской среды. В 2017 году руководство Минстроя увидело «реальные результаты проекта», сообщила пресс-служба министерства. По поручению президента программу продлят на пять лет.

В 2017 году в Воронеже благоустроят 125 дворов. Работы уже завершили в 13 дворах. На работы выделили 245 млн рублей, основную часть средств направили из федерального бюджета.

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