В Воронеже стартовал сбор заявок от жителей на благоустройство дворов

Источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже стартовал сбор заявок от жителей на участие в программе благоустройства дворов на 2018 — 2022 годы, сообщила пресс-служба горадминистрации во вторник, 19 сентября. Разработка программы началась 18 сентября.

У каждого двора есть шанс стать участником программы — для этого жители должны направить письменные предложения по благоустройству в управу своего района. Обратиться в управу нужно в течение 30 дней со дня начала приема заявок. С перечнем документов можно ознакомиться по ссылке.

Дворовые территории ремонтируют по муниципальной программе «Формирование современной городской среды». Программу разработали в рамках приоритетного проекта формирования комфортной городской среды. Проект Минстроя направлен на улучшение качества жилищно-коммунальных услуг и создание комфортной городской среды. В 2017 году руководство Минстроя увидело «реальные результаты проекта», сообщила пресс-служба министерства. По поручению президента программу продлят на пять лет.