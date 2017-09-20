В Воронеже стартовал сбор заявок от жителей на благоустройство дворов
Для участия в программе необходимо обратиться в управу района.
Для участия в программе необходимо обратиться в управу района.
В Воронеже стартовал сбор заявок от жителей на участие в программе благоустройства дворов на 2018 — 2022 годы, сообщила
У каждого двора есть шанс стать участником программы — для этого жители должны направить письменные предложения по благоустройству в управу своего района. Обратиться в управу нужно в течение 30 дней со дня начала приема заявок. С перечнем документов можно ознакомиться по ссылке.
Дворовые территории ремонтируют по муниципальной программе «Формирование современной городской среды». Программу разработали в рамках приоритетного проекта формирования комфортной городской среды. Проект Минстроя направлен на улучшение качества
В 2017 году в Воронеже благоустроят 125 дворов. Работы уже завершили в 13 дворах. На работы выделили 245 млн рублей, основную часть средств направили из федерального бюджета.