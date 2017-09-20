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13:03 (мск), источник: РИА Новости

В Красноярске обманутые дольщики начали акцию протеста перед администрацией

КРАСНОЯРСК, 20 сен — РИА Новости. Обманутые дольщики в Красноярске начали акцию протеста, поставив палатки на площади перед зданием правительства Красноярского края, сообщает корреспондент РИА Новости с места события.

Источник: РИА Новости

Две палатки обманутых дольщиков установлены на газоне площади Революции в Красноярске напротив главного входа в здание правительства Красноярского края. На палатках развешаны адреса недостроенных домов. К протестующим уже подходил наряд полиции, однако стражи порядка после непродолжительного разговора отошли. Один из представителей инициативной группы Евгения Хрипля рассказала, что таким образом дольщики хотят обратить внимание властей на проблему и привлечь внимание федерального центра. По ее словам, объективная информация о ситуации в регионе не доносится до Москвы.

«Общее количество проблемных строек в Красноярске, Дивногорске, Сосновоборске и Железногорске достигает 18. В общей сложности проблема затрагивает интересы около 10 тысяч человек — это сами дольщики и их семьи. Всего более 30 домов. Я два года жду. Нам негде жить», — сказала Хрипля.

По словам протестующих, они входят в рабочие группы по решению проблем дольщиков, созданные красноярскими властями. Однако реальной пользы работа групп не принесла. Протестующие планируют меняться каждые шесть часов и жить в палатках до тех пор, пока их проблема не начнет решаться.

Местные власти пока не комментируют ситуацию.

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