14 чиновников задержаны в Каталонии за подготовку к референдуму о независимости

В Барселоне 11 сент­ября прошла акция в поддержку независимо­сти Каталонии. В дем­онстрации, по данным ее организаторов, приняли участие более одного миллиона чел­овек (население Барс­елоны — 1,6 миллиона человек). Власти Ис­пании оценивают число участников в 350 тысяч ?Roser Vilall­onga/Assemblea Nacio­nal Catalana

