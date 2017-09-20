14 чиновников задержаны в Каталонии за подготовку к референдуму о независимости

Источник: AP 2017

La Vanguardia уточняет, что среди задержанных руководители различных региональных департаментов — экономики, иностранных дел и социальной защиты. Кроме того проводятся обыски в офисах налоговой и финансовой служб, а также в помещениях телекоммуникационной компании.

В связи с этими событиями руководитель каталонского отделения партии Podemos Ксавьер Доменек призвал каталонцев мобилизовать силы для защиты их прав и суверенитета региона. По его словам, действия властей «перешли все границы».

13 сентября сообщалось, что Генеральная прокуратура Испании открыла более 700 уголовных дел в отношении мэров и глав муниципалитетов каталонских городов из-за подготовки к референдуму о независимости.

Неделей ранее Генпрокурор королевства Хосе Мануэль Маза заявил, что его ведомство будет расследовать и пресекать любые попытки подготовки к проведению плебисцита — издание и распространение агитационных материалов, листовок, а также оборудование участков.

Днем ранее парламент Каталонии принял закон о референдуме, позволяющий 1 октября провести в автономной области голосование по вопросу независимости.

Ранее региональные власти разработали документ, согласно которому о независимости региона будет объявлено немедленно в случае отказа центральных властей страны разрешить проведение референдума об отделении от Испании.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:40.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BY78HuDnE8m/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">В Барселоне 11 сент­ября прошла акция в поддержку независимо­сти Каталонии. В дем­онстрации, по данным ее организаторов, приняли участие более одного миллиона чел­овек (население Барс­елоны — 1,6 миллиона человек). Власти Ис­пании оценивают число участников в 350 тысяч ?Roser Vilall­onga/Assemblea Nacio­nal Catalana #барселона #barcelona #барса #barca #barça #каталония #catalonia #испания #spain #españa #новости #news #instagood #instadaily #bestoftheday #picoftheday #pictureoftheday #photooftheday #storyfortheglory</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by ? (@storyfortheglory) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-12T09:50:14+00:00">Sep 12, 2017 at 2:50am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.