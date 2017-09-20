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13:31 (мск), источник: VN.ru

МЧС предупредило о шквальном ветре в Новосибирске

При сильных порывах ветра новосибирцам рекомендуют закрыть форточки и окна, заблаговременно убрать с балконов и подоконников вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком.

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По прогнозу синоптиков, в Новосибирске и Новосибирской области завтра, 21 сентября, ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. МЧС призывает жителей быть бдительными, соблюдать меры личной безопасности как в быту, так и на улицах, а также следить за изменениями погоды.

«При сильных порывах ветра рекомендуется закрыть форточки и окна, заблаговременно убрать с балконов и подоконников вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком, — говорится в предупреждении ГУ МЧС по региону. —  В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. Нужно проявлять осторожность, находясь на улице, обходить оборванные провода, раскачивающиеся ставни, вывески и транспаранты. Автомобилистам рекомендуется парковать транспортные средства вдали от деревьев, опор линий электропередач и слабо укрепленных конструкций».

Синоптики добавили, что в четверг Новосибирск окажется в центре циклона, ветер сменит направление на северо-западное и будет усиливаться до 20 м/с. «При этом прогнозируем по всей области дожди от небольших до умеренных, — говорят синоптики. — Температура днем повысится до отметок +14 градусов, а в ночь пойдет понижение до минус 1».

В пятницу, 22 сентября, понижение температуры продолжится: днем она будет в пределах плюс 10 градусов, в ночь на субботу около нуля. Также местами небольшие осадки и северо-западный порывистый ветер.

«Выходные дни на этой неделе ожидаются прохладными и пасмурными. В субботу днем температура не превысит отметок +5−10 градусов, в ночные часы в пределах нуля. Местами небольшие осадки, северный порывистый ветер, — продолжают специалисты Западно-Сибирского гидрометцентра. —  В воскресенье днем плюс 3−8 градусов, ночью до минус 5, ветер северных направлений и осадки».

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