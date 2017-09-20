Новую школу в Феодосии будут строить в две смены
Подрядчик отстал от графика.
Подрядчик отстал от графика.
В Феодосии, чтобы нагнать отставание от графика, новую школу в Челноковском массиве решили строить в две смены.
— Работы ведутся с отставанием от графика, поэтому подрядчиком принято решение по увеличению штата специалистов и запуску второй рабочей смены. Проблему отставания планируют решить за два месяца, — сообщает
Строительство ведется в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года».
Школа станет одной из самых крупных в регионе. Площадь 3,7 гектара. Завершить строительство планировалось к декабрю 2018 года.