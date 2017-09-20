Первый этап аккредитации нижегородских таксистов к ЧМ-2018 планируется провести в декабре 2017 года

Источник: НТА-Приволжье

Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, в настоящее время ведется работа по определению точных сроков и места подачи документов для прохождения аккредитации легковых такси Нижнего Новгорода, обеспечивающих транспортное обслуживание на объектах спортивных соревнований в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA-2018.

Согласно информации, после принятия окончательного решения данная информация будет размещена на официальном сайте министерства.

После отбора перевозчиков для аккредитации их водители пройдут обучение английскому языку. Конкурсные процедуры по отбору образовательного учреждения планируется провести после первичной аккредитации. В целом же, второй этап аккредитации планируется завершить до 30 апреля 2018 года.

Аккредитация осуществляется на бесплатной и добровольной основе, подчеркнули в министерстве.

Аккредитованные таксисты получат пропуска в предварительный транспортный периметр вблизи стадиона и площадки фестиваля болельщиков. Информация о прошедших аккредитацию автомобилях будет занесена в базу данных, которая будет использоваться диспетчерской службой, отелями и организаторами ЧМ-2018 для обслуживания клиентов, а также при контроле доступа в предварительный транспортный периметр.

Ранее сообщалось, что на период ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде будут аккредитованы только 360 легковых такси для подъезда к спортивным площадкам.

В министерстве отметили, что данное количество автомобилей рассчитывалось исходя из количества стоянок и посадочных площадок легкового такси, предусмотренных планом управления перевозками на период проведения чемпионата. Согласно информации, по состоянию на 20 сентября 2017 года количество действующих разрешений составляет 15,441 тыс. единиц.

Напомним, в Нижнем Новгороде пройдёт шесть матчей ЧМ-2018 по футболу с 18 июня по 6 июля, в том числе и ¼ финала.