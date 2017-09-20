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12:56 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Памятник Горькому установят в сквере на улице Ковалихинской

Место установки памятника было выбрано по итогам народного голосования.

Отреставрированный памятник Горькому установят в сквере на улице Ковалихинской в Нижнем Новгороде, сообщает городская администрация со ссылкой на итоги голосования на официальном портале администрации Нижнего Новгорода.

Горожанам предлагалось выбрать место, где на их взгляд, уместнее установить памятник Максиму Горькому авторства Андрея Кикина. Всего в голосовании приняли участие 9777 человек. Половина участников опроса (50%) высказали единогласное мнение, что памятник должен быть в сквере на улице Ковалихинской, второй по популярности вариант — площадка перед кинотеатром «Буревестник» — за нее проголосовали 38% респондентов. Почти 8% участников опроса считают уместным установку памятника в сквере на улице Ефремова, а 4% респондентов не согласились ни с одной из представленных площадок и считают, что памятник необходимо установить в другом месте.

Памятник Максиму Горькому авторства Андрея Кикина был установлен в парке имени Кулибина в начале 1940-х годов на пересечении дорожек, идущих от четырех углов парка. В 2012 году после обследования скульптуры специалистами было принято решение демонтировать ее из-за возникшей угрозы разрушения при дальнейшем нахождении на открытом воздухе.

30 августа 2017 года реставрация памятника была завершена. Специалисты полностью заменили наиболее разрушенную среднюю секцию. После установки на постоянное место памятник будет заново тонирован. Реставраторы подтвердили, что скульптуру можно устанавливать на открытом воздухе.

Предположительно, что памятник установят в сквере в октябре, после того как будет решен вопрос с фундаментом.

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