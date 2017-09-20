На Урале предложили восстановить дом, где расстреляли царскую семью

Здание можно восстановить по сохранившимся чертежам и снимкам, которые сделали горожане накануне сноса дома почти сорок лет назад. «Пусть это будет новодел, пусть это будет не на подлинном фундаменте, но пусть он будет», — считает глава архива.

«Ипатьевский дом был неким объектом богоборческой войны, которая была проявлена даже к тому месту, где были убиты святая Царская семья и их верные друзья. Для нас сегодня очень необходимо, чтобы мы собирали по крупицам эту память о том, что было, старались сделать так, чтобы наши памятники не разрушались», — цитирует пресс-служба Епархии митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла.