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13:27 (мск), источник: "Российская газета"

На Урале предложили восстановить дом, где расстреляли царскую семью

С предложением восстановить дом инженера Ипатьева, в котором сто лет назад были убиты члены царской семьи, выступил начальник управления архивами Свердловской области Александр Капустин.

Здание можно восстановить по сохранившимся чертежам и снимкам, которые сделали горожане накануне сноса дома почти сорок лет назад. «Пусть это будет новодел, пусть это будет не на подлинном фундаменте, но пусть он будет», — считает глава архива.

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«Ипатьевский дом был неким объектом богоборческой войны, которая была проявлена даже к тому месту, где были убиты святая Царская семья и их верные друзья. Для нас сегодня очень необходимо, чтобы мы собирали по крупицам эту память о том, что было, старались сделать так, чтобы наши памятники не разрушались», — цитирует пресс-служба Епархии митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла.

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На открывшейся в городе тематической выставке представлены более 120 экспонатов — предметы из дома Ипатьева, архивные материалы, фотографии разных лет.

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