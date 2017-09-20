Через Уфу пройдет «Императорский маршрут»

В 2018 году будет запущен новый проект — «Императорский маршрут», в рамках которого туристические группы посетят места, которые имеют значение в истории царской семьи Романовых.

Туристический маршрут пройдет и через Уфу. Но в первую очередь, это будут Москва, Питер, Царское Село, Вятка, Пермь, Екатеринбург, Алапаевск, Тобольск, Тюмень, Омск — места, связанные с трагической гибелью семьи последнего императора. Кроме перечисленных городов в проекте примут участие Сыктывкар, Калуга, Орел, Нижний Новгород, Тверь, Вологда, Казань, Калининград и Крым.

По мнению зам. министра культуры Аллы Маниловой, «Императорскому маршруту» суждено стать вторым масштабным проектом после «Золотого кольца». Запуск сети маршрутов приурочен к столетию гибели царской семьи в июле 1918 года.