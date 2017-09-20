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13:10 (мск), источник: АиФ Уфа

40 собак выселили судебные приставы Башкирии из квартиры одинокой женщины

Многим собакам требовалась медицинская помощь.

Судебные приставы в Башкирии по решению суда выселили из квартиры жительницы Кармаскалинского района 40 собак, поместив их в приют, сообщили в пресс-службе УФССП по Башкирии.

В Кармаскалинский районный суд с исковым заявлением обратились соседи женщины. По их словам, владелица питомцев сначала прикармливала бездомных собак, потом брала их к себе. При этом, как утверждают соседи, животных она не выгуливала — свои нужды собаки справляли в квартире, создавая невыносимые условия для других жильцов дома.

Суд вынес решение освободить квартиру от собак и привести жилое помещение в надлежащее состояние. Однако женщина отказывалась исполнять решение, в свою квартиру никого не впускала. Судебные приставы смогли пройти в квартиру и вместе с сотрудниками ветеринарной службы, представителями зоозащитной организации перевезли всех животных в собачий приют.

Утверждается, что многие из них оказались неизлечимо больны. В приюте животных накормили и оказали необходимую медицинскую помощь. При исполнении решения суда ни одна собака не пострадала.

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