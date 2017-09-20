Участницы конкурса красоты «Миссис Екатеринбург» стали донорами
Самые красивые мамы столицы Урала стали донорами. Участницы городского конкурса «Миссис Екатеринбург» сегодня сдали больше 14 литров крови.
Самые красивые мамы столицы Урала стали донорами. Участницы городского конкурса «Миссис Екатеринбург» сегодня сдали больше 14 литров крови.
Кресло руководителя фирмы она сменила на донорское. Татьяна Мальцева —
«Появилось другое мироощущение, восприятие, что ты помогаешь людям. У меня всё хорошо, все живы и здоровы, хочется помочь людям искренне», — поделилась участница конкурса «Миссис Екатеринбург» Татьяна Мальцева. Это часть программы конкурса самых красивых мам города «Миссис Екатеринбург».
Сдать кровь участницы пришли со своими семьями. «Один донор спасает трёх человек. В лечебных учреждениях, в родильных домах, в онкологических диспансерах», — сказал главный врач станции переливания крови Свердловской области Сергей Чеканов.
О том, что это жизненно важная процедура, Руслана Трохова знает не понаслышке. Несколько лет назад после операции ее спасла чужая кровь. «Я знаю, что это. Когда кровь капает, она в тебя не только надежду вливает, она вливает в тебя жизнь. Это тема для меня болезненная, я считаю это гражданский долг каждого человека», — говорит участница конкурса «Миссис Екатеринбург» Руслана Трохова.
Однако сдать кровь Руслане не удаётся. Обследование, которое проходят все будущие доноры, выявляет противопоказания.
«Потом мы поедем в храм, будем готовить обед для малоимущих. Потом будет концерт в пансионате «Уктусский», — рассказала директор конкурса «Миссис Екатеринбург — 2017 Марина Степура. И 40 участниц уже готовы к испытаниям. А кто из них получит корону и звание «Миссис Екатеринбург» объявят 3 ноября на финальном шоу.