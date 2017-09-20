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13:45 (мск), источник: Вести - Екатеринбург

Участницы конкурса красоты «Миссис Екатеринбург» стали донорами

Самые красивые мамы столицы Урала стали донорами. Участницы городского конкурса «Миссис Екатеринбург» сегодня сдали больше 14 литров крови.

Источник: Вести - Екатеринбург

Кресло руководителя фирмы она сменила на донорское. Татьяна Мальцева — бизнес-леди и мама двоих детей. И сегодня она впервые стала донором крови.

«Появилось другое мироощущение, восприятие, что ты помогаешь людям. У меня всё хорошо, все живы и здоровы, хочется помочь людям искренне», — поделилась участница конкурса «Миссис Екатеринбург» Татьяна Мальцева. Это часть программы конкурса самых красивых мам города «Миссис Екатеринбург».

Сдать кровь участницы пришли со своими семьями. «Один донор спасает трёх человек. В лечебных учреждениях, в родильных домах, в онкологических диспансерах», — сказал главный врач станции переливания крови Свердловской области Сергей Чеканов.

О том, что это жизненно важная процедура, Руслана Трохова знает не понаслышке. Несколько лет назад после операции ее спасла чужая кровь. «Я знаю, что это. Когда кровь капает, она в тебя не только надежду вливает, она вливает в тебя жизнь. Это тема для меня болезненная, я считаю это гражданский долг каждого человека», — говорит участница конкурса «Миссис Екатеринбург» Руслана Трохова.

Однако сдать кровь Руслане не удаётся. Обследование, которое проходят все будущие доноры, выявляет противопоказания. Из-за недостаточного веса и кормления младенцев отстраняют и других участниц. Но они сдаваться не намерены. Помогать нуждающимся — обязательная программа конкурса «Миссис Екатеринбург». И сдача крови — своего рода разминка в череде добрых дел.

«Потом мы поедем в храм, будем готовить обед для малоимущих. Потом будет концерт в пансионате «Уктусский», — рассказала директор конкурса «Миссис Екатеринбург — 2017 Марина Степура. И 40 участниц уже готовы к испытаниям. А кто из них получит корону и звание «Миссис Екатеринбург» объявят 3 ноября на финальном шоу.

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