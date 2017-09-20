В Челябинской области ожидаются заморозки до -6 градусов

Челябинск, 20 сентября — АиФ-Челябинск. По данным Челябинского ЦГМС, 22—23 сентября в ночные и утренние часы в Челябинской области ожидаются заморозки: 22 сентября в горах и низинах температура воздуха снизится до -4 градусов, 23 сентября в большинстве районов — до -6.

ГУ МЧС России по Челябинской области предупреждает граждан: в связи с выпадением осадков и заморозках в воздухе повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения. В связи с заморозками на поверхности почвы повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур, цветков и завязей плодовых косточковых и семечковых культур и теплолюбивых растений.