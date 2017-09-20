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13:36 (мск), источник: Noi.md

Бесплатные молдавские фрукты для иностранных туристов

Иностранные туристы в Молдове будут бесплатно получать сезонные молдавские фрукты в туристических учреждениях по месту размещения, передает NOI.md.

Источник: Noi.md

В частности, Агентство по туризму Молдовы призвало туристические учреждения страны поддержать местных производителей фруктов и предоставлять зарубежным гостям сезонные фрукты.

Призыв прозвучал в контексте кампании поддержки молдавских производителей фруктов и стимулирования потребления сезонных фруктов местного происхождения.

Агентство по туризму предложило, чтобы туристические учреждения в течение месяца предлагали бесплатно гостям из-за границы отечественные сезонные фрукты, такие как яблоки, виноград, груши, сливы.

Агентство по туризму заранее выразило признательность туристическим учреждениям по размещению туристов, которые откликнуться и поддержат кампанию по стимулированию сезонного потребления фруктов и поддержке производителей фруктов в Молдове.

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