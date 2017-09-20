Бесплатные молдавские фрукты для иностранных туристов
Иностранные туристы в Молдове будут бесплатно получать сезонные молдавские фрукты в туристических учреждениях по месту размещения, передает NOI.md.
Иностранные туристы в Молдове будут бесплатно получать сезонные молдавские фрукты в туристических учреждениях по месту размещения, передает NOI.md.
В частности, Агентство по туризму Молдовы призвало туристические учреждения страны поддержать местных производителей фруктов и предоставлять зарубежным гостям сезонные фрукты.
Призыв прозвучал в контексте кампании поддержки молдавских производителей фруктов и стимулирования потребления сезонных фруктов местного происхождения.
Агентство по туризму предложило, чтобы туристические учреждения в течение месяца предлагали бесплатно гостям
Агентство по туризму заранее выразило признательность туристическим учреждениям по размещению туристов, которые откликнуться и поддержат кампанию по стимулированию сезонного потребления фруктов и поддержке производителей фруктов в Молдове.