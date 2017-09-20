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13:31 (мск), источник: Noi.md

Полиция намерена дисциплинировать водителей с помощью LED-панно

Сотрудники правоохранительных органов попытаются дисциплинировать автоводителей при помощи рекламных светодиодных панно, отмечает NOI.md со ссылкой на источники из НИП.

Источник: Noi.md

Начиная с сегодняшнего дня в Кишиневе появятся светодиодные панно с информацией для водителей, какое наказание им грозит в случае вождения в алкогольном опьянении, использования за рулем мобильного телефона без устройства «свободные руки», неиспользования ремней безопасности и шлема для мотоциклистов.

НИП отмечает, что целью информативного мероприятия является дисциплинирование автоводителей в трафике и предотвращение неприятных дорожных случаев.

Акция проводится при поддержке компании TRENDSETER.

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