Полиция намерена дисциплинировать водителей с помощью LED-панно

Начиная с сегодняшнего дня в Кишиневе появятся светодиодные панно с информацией для водителей, какое наказание им грозит в случае вождения в алкогольном опьянении, использования за рулем мобильного телефона без устройства «свободные руки», неиспользования ремней безопасности и шлема для мотоциклистов.