Полиция намерена дисциплинировать водителей с помощью LED-панно
Сотрудники правоохранительных органов попытаются дисциплинировать автоводителей при помощи рекламных светодиодных панно, отмечает NOI.md со ссылкой на источники из НИП.
Сотрудники правоохранительных органов попытаются дисциплинировать автоводителей при помощи рекламных светодиодных панно, отмечает NOI.md со ссылкой на источники из НИП.
Начиная с сегодняшнего дня в Кишиневе появятся светодиодные панно с информацией для водителей, какое наказание им грозит в случае вождения в алкогольном опьянении, использования за рулем мобильного телефона без устройства «свободные руки», неиспользования ремней безопасности и шлема для мотоциклистов.
НИП отмечает, что целью информативного мероприятия является дисциплинирование автоводителей в трафике и предотвращение неприятных дорожных случаев.
Акция проводится при поддержке компании TRENDSETER.