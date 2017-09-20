В Беларуси выдано уже 10 тыс. генетических паспортов
20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси выдано уже 10 тыс. генетических паспортов, сообщила на
20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси выдано уже 10 тыс. генетических паспортов, сообщила на
«Мы в Республиканском центре геномных биотехнологий выдали уже 10 тыс. генетических паспортов», — сказала Ирма Моссэ.
В центре проводится тестирование на генетическую предрасположенность к
Наиболее востребованная услуга в центре — выявление генетических причин невынашивания беременности.
«Не менее половины генетических паспортов выдано женщинам с этой проблемой. Если мы выявляем генетические причины выкидышей, то врачи могут назначить женщине соответствующую терапию. Чтобы проверить эффективность нашей работы, мы провели опрос среди 1 тыс. женщин, которые были у нас полтора года назад. Оказалось, что 86,6% из забеременевших за это время женщин стали мамами», — отметила заведующая лабораторией.
По ее словам, лаборатория генетики человека Института генетики и цитологии НАН — единственная в СНГ имеет международную аккредитацию в области генетического анализа.
«В Германии, в Бонне, есть Референсный институт биоаналитики, который проверяет все генетические лаборатории мира. Ежегодно они присылают образцы, мы их анализируем, отсылаем результаты, и у нас еще ни разу не было ошибок», — подчеркнула Ирма Моссэ.