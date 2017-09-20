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15:13 (мск), источник: БЕЛТА

В Беларуси выдано уже 10 тыс. генетических паспортов

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси выдано уже 10 тыс. генетических паспортов, сообщила на пресс-конференции заведующая лабораторией генетики человека Института генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси Ирма Моссэ, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Мы в Республиканском центре геномных биотехнологий выдали уже 10 тыс. генетических паспортов», — сказала Ирма Моссэ.

В центре проводится тестирование на генетическую предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям, диабету, остеопорозу, метаболическому синдрому (ожирению). Если такая предрасположенность выявлена, то можно провести профилактику и предотвратить болезнь. Также проводится генетическое тестирование спортсменов для выявления благоприятных и неблагоприятных для спорта генетических особенностей.

Наиболее востребованная услуга в центре — выявление генетических причин невынашивания беременности.

«Не менее половины генетических паспортов выдано женщинам с этой проблемой. Если мы выявляем генетические причины выкидышей, то врачи могут назначить женщине соответствующую терапию. Чтобы проверить эффективность нашей работы, мы провели опрос среди 1 тыс. женщин, которые были у нас полтора года назад. Оказалось, что 86,6% из забеременевших за это время женщин стали мамами», — отметила заведующая лабораторией.

По ее словам, лаборатория генетики человека Института генетики и цитологии НАН — единственная в СНГ имеет международную аккредитацию в области генетического анализа.

«В Германии, в Бонне, есть Референсный институт биоаналитики, который проверяет все генетические лаборатории мира. Ежегодно они присылают образцы, мы их анализируем, отсылаем результаты, и у нас еще ни разу не было ошибок», — подчеркнула Ирма Моссэ.

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