В Беларуси выдано уже 10 тыс. генетических паспортов

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«Мы в Республиканском центре геномных биотехнологий выдали уже 10 тыс. генетических паспортов», — сказала Ирма Моссэ.

В центре проводится тестирование на генетическую предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям, диабету, остеопорозу, метаболическому синдрому (ожирению). Если такая предрасположенность выявлена, то можно провести профилактику и предотвратить болезнь. Также проводится генетическое тестирование спортсменов для выявления благоприятных и неблагоприятных для спорта генетических особенностей.

Наиболее востребованная услуга в центре — выявление генетических причин невынашивания беременности.

«Не менее половины генетических паспортов выдано женщинам с этой проблемой. Если мы выявляем генетические причины выкидышей, то врачи могут назначить женщине соответствующую терапию. Чтобы проверить эффективность нашей работы, мы провели опрос среди 1 тыс. женщин, которые были у нас полтора года назад. Оказалось, что 86,6% из забеременевших за это время женщин стали мамами», — отметила заведующая лабораторией.

По ее словам, лаборатория генетики человека Института генетики и цитологии НАН — единственная в СНГ имеет международную аккредитацию в области генетического анализа.