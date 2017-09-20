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14:07 (мск), источник: Nakanune.ru

Мэр Екатеринбурга Ройзман празднует день рождения. Вход платный

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман устраивает творческий вечер. Мероприятие, приуроченное к его 55-летию, пройдет в Музее Миши Брусиловского. Цена вопрос для горожан — 3 тыс. руб., передает корреспондент Накануне.RU.

Источник: РИА "Новости"

Анонс предстоящего творческого вечера опубликован в официальной группе музея в соцсети. Сообщается, что мероприятие запланировано на 21 сентября.

«Евгений Ройзман — поэт, писатель, историк. Собиратель и исследователь иконы. Создатель Музея Невьянской Иконы. Основатель Музея Миши Брусиловского. Издатель. В один вечер сложно уложить всю большую жизнь и множество ярких явлений. Мы предлагаем ретроспективу событий: от юношеских стихов к серьезным исследованиям», — говорится в сообщении.

Сообщается также, что в рамках мероприятия Ройзман прочитает свои стихи и познакомит участников «со своими основными научными исследованиями и издательскими проектами». Планируется, что Ройзман расскажет о собирательстве икон, о научных исследованиях и ответит на вопросы гостей.

«Но ни слова о политике», — предупредили организаторы.

Цена билета составляет 3 тыс. руб.

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Напомним, с именем главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана ранее было связано несколько крупных скандалов. Так, например, ранее ему пришлось доказывать в суде подлинность своего диплома историка. Еще раньше, Ройзман «засветился» в скандале с «реставрацией икон»: было возбуждено уголовное дело, однако, продолжения истории не последовало. Также ранее прокуратуру просили проверить Музей Невьянской иконы.

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