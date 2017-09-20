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14:09 (мск), источник: VN.ru

По жребию выберут охотников в Новосибирской области

Разрешения на охоту в предстоящий охотничий сезон распределят методом случайной электронной выборки. Жребий будет разыгран среди половины охотничьих разрешений, остальные достанутся в порядке очередности охотникам, принимавшим участие в биотехнических мероприятиях.

Сезон охоты на косулю сибирскую продлится в Новосибирской области с 1 ноября по 15 декабря, на лося — с 15 ноября по 31 декабря.

Процедура случайной электронной выборки пройдет в области впервые в связи с изменением в региональном законодательстве. О порядке подачи заявок и распределения разрешений рассказал VN.ru руководитель департамента по охране животного мира Новосибирской области Петр Гога.

Он подчеркнул, что изменения коснулись только порядка выдачи разрешений на лося и косулю сибирскую.

«Эти изменения помогут снизить напряженность, связанную с большим количеством желающих получить разрешения на добычу именно этих видов животных. Прием заявок пройдет с 25 сентября по 12 октября, 16 октября состоится случайная выборка, и на следующий день на портале нашего ведомства и сайте госуслуг будет опубликован перечень тех, кто получит разрешения на охоту», — пояснил Петр Гога.

Система достаточно проста — тот, кто вытянет счастливый билет, имеет право устроить охоту на определенное животное (лося или косулю) в выбранном районе. Это позволит успешно контролировать популяцию зверей и жестко ограничивает аппетиты охотников, пояснили в пресс-службе Законодательного собрания НСО. В начале июля на 22-й сессии депутаты Законодательного собрания утвердили изменения в областной закон «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов на территории Новосибирской области».

Методом случайной выборки будет распределено 50% разрешений. Остальные 50% будут распределяться в порядке очередности между охотниками, подкармливающими животных, строящими для них защитные укрытия и т. д.

Добавим, поправка в закон предусматривает прозрачную процедуру проведения жеребьевки. Случайная выборка будет происходить среди зарегистрированных заявок от охотников в пределах установленного по региону лимита, подчеркнул председатель комитета Заксобрания по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Олег Подойма.

В предстоящем охотничьем сезоне на территории общедоступных охотничьих угодий Новосибирской области квота на косулю сибирскую составляет 367 голов, на лося — 70.

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