В Пермском крае девушка взяла кредит на увеличение губ и «забыла» его выплатить

Представителям банка пришлось обратиться в суд, после дело передали сотрудникам ФССП. Должница была уведомлена о возбуждении исполнительного производства, но вновь не выплатила долг. За это девушку наказали исполнительским сбором в размере 7% от подлежащей взысканию суммы.



После этого должница пришла в отдел судебных приставов и оплатила всю сумму задолженности.