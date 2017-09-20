В Пермском крае девушка взяла кредит на увеличение губ и «забыла» его выплатить
23-летняя девушка взяла у кредитной организации 90 тысяч рублей для косметологической процедуры. После успешного увеличения губ она «позабыла» о своем долге.
23-летняя девушка взяла у кредитной организации 90 тысяч рублей для косметологической процедуры. После успешного увеличения губ она «позабыла» о своем долге.
Представителям банка пришлось обратиться в суд, после дело передали сотрудникам ФССП. Должница была уведомлена о возбуждении исполнительного производства, но вновь не выплатила долг. За это девушку наказали исполнительским сбором в размере 7% от подлежащей взысканию суммы.
После этого должница пришла в отдел судебных приставов и оплатила всю сумму задолженности.