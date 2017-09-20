Мэрия призывает калининградцев на день отказаться от личных авто

«Перевозчики пошли нам навстречу и согласились в течение одного дня — 22 сентября предоставлять право бесплатного проезда пассажирам, которые предъявят кондуктору свидетельство о регистрации транспортного средства», — приводит пресс-служба слова начальника отдела пассажирского транспорта мэрии Александра Химича.

Традиция проводить День без автомобилей началась в 1997 году в Англии, к 2001 году к движению официально присоединились более тысячи городов в 35 странах мира, отмечают в городской администрации.