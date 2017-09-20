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14:25 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

21 сентября в части домов Казани будет прекращено водоснабжение

Автоцистерны с водой будут располагаться согласно поступающим заявкам.

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 20 сентября). 21 сентября в части домов Кировского района Казани будет прекращено водоснабжение. Это связано с работами по подключению водопровода.

С 9.00 21 сентября до 6.00 22 сентября воды не будет по улицам: 1-я Красноборская, 2-я Красноборская, Вагонная (дома №№ 1−22), Водников (дома №№ 56−78), Гипсовая, Грушевый переулок, Еловая, Завокзальная (13а, 57, 118−144), Звездная, Кедровый переулок, Лаишевская, Летняя, Липовый переулок, Лиственный переулок, Минусинская, Новгородская, Новостройки, Объединенная, Ореховый переулок, Параллельная, Поперечно-Красноборская, Поперечно-Равнинная, Приволжская, (97а-219, 102−176), Прирельсовая, Равнинная, Чусовая, Ясеневый переулок.

Автоцистерны с водой будут размещены согласно поступающим заявкам, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал».

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