21 сентября в части домов Казани будет прекращено водоснабжение
Автоцистерны с водой будут располагаться согласно поступающим заявкам.
Автоцистерны с водой будут располагаться согласно поступающим заявкам.
(Город Казань KZN.RU, 20 сентября). 21 сентября в части домов Кировского района Казани будет прекращено водоснабжение. Это связано с работами по подключению водопровода.
С 9.00 21 сентября до 6.00 22 сентября воды не будет по улицам: 1-я Красноборская, 2-я Красноборская, Вагонная (дома №№ 1−22), Водников (дома №№ 56−78), Гипсовая, Грушевый переулок, Еловая, Завокзальная (13а, 57, 118−144), Звездная, Кедровый переулок, Лаишевская, Летняя, Липовый переулок, Лиственный переулок, Минусинская, Новгородская, Новостройки, Объединенная, Ореховый переулок, Параллельная,
Автоцистерны с водой будут размещены согласно поступающим заявкам, сообщает