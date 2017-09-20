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14:19 (мск), источник: Югополис

Участок улицы Тургенева в Краснодаре закроют на капремонт в начале октября

Работы по укладке коммуникаций и нового дорожного полотна будут вестись на участке от ул. Северной до ул. им. Гагарина, а также на пересечении ул. им. Тургенева и ул. им. Калинина.

— Ограничивать движение по ул. им. Тургенева планируется поэтапно — от ул. Северной до ул. им. Бабушкина и от ул. им. Бабушкина до ул. им. Гагарина. Кроме того, ремонтные работы без полного перекрытия, но с частичным ограничением движения транспорта, планируются на пересечении ул. им. Тургенева и ул. им. Калинина. Для объезда участков, закрытых на капитальный ремонт, будут использоваться параллельные улицы, — рассказали в городском департаменте транспорта и организации дорожного движения.

Ограничение движение транспорта (в том числе — полное перекрытие движения) для проведения капитального ремонта охватит период с 8 октября 2017 года по 15 апреля 2018-го на участке ул. им. Тургенева — от ул. Северной до ул. им. Гагарина.

В городском департаменте транспорта и организации дорожного движения пояснили, что в первой декаде октября планируется начать закрытие ул. им. Тургенева на отрезке от ул. Северной до ул. им. Бабушкина. Движение любого транспорта здесь будет перекрыто полностью, включая все места пересечений с другими улицами. При этом проезд по ул. Северной на перекрестке с ул. им. Тургенева будет сохранен.

Ориентировочно через месяц после начала производства ремонтных работ на первом участке планируется полное закрытие на период около месяца перекрестка ул. Северной и ул. им. Тургенева, включая проезд по ул. Северной. Через месяц проезд по ул. Северной откроют. По ул. им. Тургенева работы продолжатся.

Затем — через 2 месяца после начала производства работ — полностью будет закрыт следующий участок ул. им. Тургенева: от ул. им. Бабушкина до ул. им. Гагарина с сохранением движения через ул. им. Гагарина.

Впоследствии движение будет закрыто и через ул. им. Гагарина, но при этом открыто через ул. им. Бабушкина.

Разработаны схемы объезда ремонтируемых участков ул. им. Тургенева.

В частности, на весь период закрытия улицы при движении в направлении центральной части города будет организовано одностороннее движение по ул. им. Воровского на участке от ул. им. Гагарина до ул. им. Головатого.

На выезд из центра города в обратном направлении будет организовано одностороннее движение по ул. им. Котовского — от ул. Северной до ул. им. Гагарина.

Также на весь период капитально ремонта будет изменен приоритет движения при проезде кольцевого пересечения ул. Аэродромной и ул. Красных Партизан. Приоритет будет отдан транспортным средствам, движущимся из центра города по ул. Аэродромной со стороны ул. им. Бабушкина.

Кроме того, при полном закрытии на ремонт пересечения ул. Северной и ул. им. Тургенева дополнительно будет организовано, в первую очередь, для общественного транспорта одностороннее движение на следующих участках:

ул. им. Головатого — от ул. им. Воровского до ул. им. Братьев Игнатовых.

ул. им. Братьев Игнатовых — от ул. им. Головатого до ул. Северной.

ул. им. Котовского — от ул. Северной до ул. им. Калинина.

ул. им. Карла Маркса — от ул. им. Калинина до ул. Северной.

Движение маршрутов общественного транспорта планируется организовать следующим образом: троллейбусы пустят через район кинотеатра «Аврора», автобусы в объезд ул. им. Тургенева будут курсировать по ул. им. Воровского и ул. им. Котовского. На данных улицах будут организованы временные остановки.

Ремонтные работы на пересечении ул. им. Тургенева и ул. им. Калинина будут проводиться в этом году и займут около месяца. Обо всех ограничениях движения транспорта горожан дополнительно проинформируют.

На прилегающих улицах будут выставлены соответствующие дорожные знаки, а также информационные стенды со схемами объезда, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

О масштабном ремонте дорог в Краснодаре заговорили после того, как губернатор региона, проехав по городским улицам, ужаснулся царящему на них беспределу и пообещал строго спросить с ответственных лиц. Самыми разбитыми жители города называли краснодарские улицы Тургенева и Новороссийскую.

Как сообщал «Югополис», во время прямой линии в президентом России Владимиром Путиным краснодарский студент пожаловался на ужасное состояние улицы Новороссийской. Студент также показал видеоролик с ямами, снятый там. Путин подчеркнул, что такого быть не должно.

Было принято решение о выделении Краснодару в 2017 году более 3 млрд рублей на капитальный ремонт дорог. В настоящее время он идет на многих городских улицах.

28 июля житель Краснодара пожаловался премьер-министру Дмитрию Медведеву на городские дороги, предложив ему проехать по улице Тургенева.

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