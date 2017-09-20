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14:15 (мск), источник: НТА-Приволжье

Вирус АЧС выявлен среди кабанов в Семёновском районе Нижегородской области

Нижний Новгород. 20 сентября. НТА-Приволжье — Вирус африканской чумы свиней выявлен среди кабанов в Семёновском районе Нижегородской области.

Как сообщает комитет государственного ветеринарного надзора Нижегородской области, 18 сентября поступила информация о том, что на территории городского округа Семеновский, между деревнями Яндовы и Перелаз найден труп дикого кабана, а при осмотре местности обнаружен второй труп в реке Южный Козленец.

Предположительно животные пали не позднее 2−3 дней назад. Оба кабана — «сеголетки». На месте их обнаружения проведена дезинфекция, отбор проб для лабораторных исследований, а трупы сожжены.

Отмечается, что лабораторные анализы проб показали наличие вируса африканской чумы свиней у обоих кабанов.

На внеочередном заседании комиссии по охране территории принято решение о наложении карантина на территории округа. Согласно информации, подготовлены указ и план мероприятий по ликвидации заболевания, а также распоряжение об изъятии свиней, которые в настоящее время находятся на согласовании у губернатора.

Так, в первую угрожаемую зону вошел 41 населенный пункт городского округа Семеновский. Там будет проведено изъятие свиней у населения. По данным отчетности в первой угрожаемой зоне содержится порядка 50 голов.

С целью предотвращения заноса вируса в личные подсобные хозяйства комитет рекомендует жителям области, особенно владельцам свиней, воздержаться от посещения лесов, не использовать в корм животным пищевые отходы, а также строго соблюдать их безвыгульное содержание.

Ранее сообщалось, что карантин по АЧС введён в Богородском районе.

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