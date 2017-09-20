Ученые рассказали, чем опасен сон на борту самолета

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Отмечается, что в момент изменения высоты у многих людей «закладывает уши» из-за того, что давление снаружи уха не совпадает с давлением внутри. Как правило, от этого эффекта можно избавиться, если зевнуть или глотнуть, открыв тонкий канал в ухе, называемый евстахиевой трубкой.

Однако если пассажир спит на борту самолета, он не может выровнять давление в барабанной перепонке подобным образом. В результате ушной канал может заблокироваться, что приведет к слуховой баротравме.

Как выяснили ученые, в тяжелых случаях, когда евстахиева трубка блокируется в течение длительного периода времени, может развиться инфекция, которая вызывает образование жидкости за барабанной перепонкой и приводит к проблемам со слухом и боли.