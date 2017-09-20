Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: «Независимость» Литвы от «Газпрома» обернулась крахом
Удивительные факты о сексе из мира животных
Кремль отреагировал на речь актера Фримена о Путине
«Этот шпион – Путин»: актер Фриман об «атаке РФ на демократию»
Лавров прокомментировал речь Трампа в ООН
Немецкий выбор: что будет, если старая сила одержит новую победу Германия выбирает новый парламент, а вместе с ним и канцлера
Эксперт: «Независимость» Литвы от «Газпрома» обернулась крахом
Эксперт: Эта зима станет самой холодной за 100 лет
5 самых крутых машин автосалона во Франкфурте
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
СМИ: Жириновский назвал срок окончания «эпохи Путина»
Ольга Ковитиди: Порошенко «получил удар в бороду»
Рудковская и Плющенко обвенчались в Москве
46-летняя Орбакайте затмила всех на «Новой Волне» (фото)
"Уколы красоты": Рутберг изменилась до неузнаваемости - друзья
СМИ о причинах отказа Первого канала от "Жди меня"
Силовики обнаружили источник «телефонных атак» на Россию
Банк нашел в мире скрытый долг на $14 трлн
Фоторепортажи
8В Москве открыли памятник Калашникову
8Эрмитажные коты нашли новый дом
14:52 (мск), источник: РИА Новости

Ученые рассказали, чем опасен сон на борту самолета

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Пассажиры, которые спят во время взлета и посадки самолета, рискуют нанести непоправимый ущерб своему слуху. Об этом сообщает Independent со ссылкой на исследование Гарвардской медицинской школы.

Источник: Reuters

Отмечается, что в момент изменения высоты у многих людей «закладывает уши» из-за того, что давление снаружи уха не совпадает с давлением внутри. Как правило, от этого эффекта можно избавиться, если зевнуть или глотнуть, открыв тонкий канал в ухе, называемый евстахиевой трубкой.

Однако если пассажир спит на борту самолета, он не может выровнять давление в барабанной перепонке подобным образом. В результате ушной канал может заблокироваться, что приведет к слуховой баротравме.

Как выяснили ученые, в тяжелых случаях, когда евстахиева трубка блокируется в течение длительного периода времени, может развиться инфекция, которая вызывает образование жидкости за барабанной перепонкой и приводит к проблемам со слухом и боли.

Как подчеркивается в исследовании, риска развития болезни можно избежать, если воздерживаться от сна во время набора высоты и снижения самолета.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Россия встревожена заявлениями Трампа в ООН
'Хуже, чем Аль-Каида': MS-13 — самая жестокая мафия в мире
Жертвами землетрясения в Мексике стали свыше 240 человек
По запросу Поклонской задержан лидер «Христианского государства»
«Нафтогаз» в Гааге подал иск к России на $5 млрд
В Fitch назвали несколько сценариев будущего Бинбанка
15 лет без Бодрова: памятник по-братски
Пятая часть россиян осталась недовольна летним отпуском
Британских паралимпийцев уличили в укорачивании конечностей
Спорт
Гроза авторитетов: Главные сенсации Кубка России по футболу Стартуют матчи 1/16 финала Кубка России, стадии, с которой выступление в турнире начали клубы РФПЛ. Для команд низших дивизионов это шанс выбить фаворита и заявить о себе
Авто
Водитель, бесплатно подвозивший соседей, заплатит 50 000 рублей 47-летний Вадим Остапов возил соседей из деревни Трубецкое Азовского района до Омска, заезжая по дороге в село Александровка и деревню Руслановка
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
60-летняя Линда Хэмилтон снова снимется в «Терминаторе» К запуску готовится новая трилогия о киборгах
Недвижимость
Выдачу свидетельств о собственности на недвижимость возобновят
Инвесторы разочаровались в рынке недвижимости
5 распространенных ошибок в хранении одежды
Названы популярные у покупателей жилья станции метро
Леди
Как должно выглядеть пальто мечты в этом сезоне (фото) Девять предметов гардероба, которые актуальны это осенью и зимой. Как сделать правильный выбор, подскажет стилист Олеся Орлова.
Дети
Сати Казанова готовится стать мамой Певица намекнула, что планирует обзавестись детьми в ближайшее время.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь