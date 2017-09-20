Жители Красноярского края устроили дебош в поезде в Иркутской области

Четверо жителей Красноярского края вели себя вызывающе, выражались нецензурной бранью в присутствии пассажиров поезда «Благовещенск — Адлер». Кроме того, один из дебоширов разбил стекло входной двери тамбура. Сотрудники полиции задержали нарушителей на вокзале в Слюдянке и привлекли их к административной ответственности. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе ВС ЛУ МВД России на транспорте.