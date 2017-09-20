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14:55 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Жители Красноярского края устроили дебош в поезде в Иркутской области

Один из нарушителей разбил стекло входной двери тамбура.

Четверо жителей Красноярского края вели себя вызывающе, выражались нецензурной бранью в присутствии пассажиров поезда «Благовещенск — Адлер». Кроме того, один из дебоширов разбил стекло входной двери тамбура. Сотрудники полиции задержали нарушителей на вокзале в Слюдянке и привлекли их к административной ответственности. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе ВС ЛУ МВД России на транспорте.

В отношении них составлены административные протоколы по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», санкция которой предусматривает штраф до 1 тысячи рублей или арест до 15 суток.

Начальник поезда отказал гражданам в дальнейшем проезде.

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