Жители Красноярского края устроили дебош в поезде в Иркутской области
Один из нарушителей разбил стекло входной двери тамбура.
Один из нарушителей разбил стекло входной двери тамбура.
Четверо жителей Красноярского края вели себя вызывающе, выражались нецензурной бранью в присутствии пассажиров поезда «Благовещенск — Адлер». Кроме того, один из дебоширов разбил стекло входной двери тамбура. Сотрудники полиции задержали нарушителей на вокзале в Слюдянке и привлекли их к административной ответственности. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в
В отношении них составлены административные протоколы по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», санкция которой предусматривает штраф до 1 тысячи рублей или арест до 15 суток.
Начальник поезда отказал гражданам в дальнейшем проезде.