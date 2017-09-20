В ближайшие дни в Прикамье ожидаются заморозки

По данным Пермского гидрометцентра в ночные часы 21 — 23 сентября местами по Пермскому краю ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы.



По прогнозу, 21 сентября температура воздуха опустится до 0… -2°С, а 22 и 23 сентября до −1… −6°С.



«До массового подключения жилого сектора к теплу гражданам следует быть особенно бдительными при эксплуатации приборов отопления и электрооборудования. В жилье не следует оставлять без присмотра включённые электроприборы. Это же требование в равной степени относится и к печному отоплению — не оставлять без присмотра, не оставлять на попечение детей растопленные печи. Отдыхающим на природе следует учитывать погодные условия и краткосрочность осеннего светового дня», — предупреждает краевое МЧС.