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14:36 (мск), источник: Новости Перми

В ближайшие дни в Прикамье ожидаются заморозки

МЧС России по Пермскому краю со ссылкой на синоптиков предупреждает жителей региона о том, что в ночное время температура воздуха может опуститься до -6°С.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +22° 78% 759 мм рт. ст. 5 м/с

По данным Пермского гидрометцентра в ночные часы 21 — 23 сентября местами по Пермскому краю ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы.

По прогнозу, 21 сентября температура воздуха опустится до 0… -2°С, а 22 и 23 сентября до −1… −6°С.

«До массового подключения жилого сектора к теплу гражданам следует быть особенно бдительными при эксплуатации приборов отопления и электрооборудования. В жилье не следует оставлять без присмотра включённые электроприборы. Это же требование в равной степени относится и к печному отоплению — не оставлять без присмотра, не оставлять на попечение детей растопленные печи. Отдыхающим на природе следует учитывать погодные условия и краткосрочность осеннего светового дня», — предупреждает краевое МЧС.

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