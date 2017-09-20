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16:26 (мск), источник: Деловое сообщество

Представители администрации встретятся с жителями во всех районах Ростова

В четверг, 21 сентября, в каждом районе Ростова-на-Дону пройдут встречи информационных групп городской администрации с жителями.

Источник: РИА "Новости"

В частности, в Кировском районе в 14:30 в Академии строительства и архитектуры ДГТУ, по адресу ул. Социалистическая, 162 обсудят вопросы транспорта и дорожным хозяйством.

В Октябрьском районе в лицее № 71 на ул. Таганрогской, 139/6 в 15 часов рассмотрят вопросы имущественно-земельных отношений. В это же время в здании администрации Пролетарского района Ростова ул. Советской, 2/10, поговорят об экономике.

В 17 часов с жителями Ворошиловского района в библиотечно-информационном центре им. Ю. А. Гагарина на пр. Королева, 3 рассмотрят вопросы культуры, молодежной политики, казачества и религии.

Жителей Ленинского района в 16 часов приглашают в школу № 39 по адресу ул. Серафимовича, 85 поговорить о ЖКХ, а жителей Советского района — в администрацию на пр. Коммунистическом, 24, в 16:30 — о соцзащите и здравоохранении.

В 16 часов в Первомайском районе в школе № 21 состоится встреча по вопросам строительства, а в Железнодорожном в 17 часов — на тему образования, она пройдет в МАОУ «Донская реальная гимназия № 62» на ул. Крупской, 43.

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