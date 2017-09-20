Представители администрации встретятся с жителями во всех районах Ростова
В четверг, 21 сентября, в каждом районе
В четверг, 21 сентября, в каждом районе
В частности, в Кировском районе в 14:30 в Академии строительства и архитектуры ДГТУ, по адресу ул. Социалистическая, 162 обсудят вопросы транспорта и дорожным хозяйством.
В Октябрьском районе в лицее № 71 на ул. Таганрогской, 139/6 в 15 часов рассмотрят вопросы
В 17 часов с жителями Ворошиловского района в
Жителей Ленинского района в 16 часов приглашают в школу № 39 по адресу ул. Серафимовича, 85 поговорить о ЖКХ, а жителей Советского района — в администрацию на пр. Коммунистическом, 24, в 16:30 — о соцзащите и здравоохранении.
В 16 часов в Первомайском районе в школе № 21 состоится встреча по вопросам строительства, а в Железнодорожном в 17 часов — на тему образования, она пройдет в МАОУ «Донская реальная гимназия № 62» на ул. Крупской, 43.