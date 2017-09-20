Никас Сафронов напишет портрет Рустама Минниханова

«Будем писать Президента Татарстана Рустама Минниханова. Всегда есть художники предвзятые, которые заискивают и хотят угодить (власти — прим. Т-и). Я писал и портрет Владимира Владимировича Путина. Сейчас Сергей Лавров просил сделать 200 копий этого портрета для мировых посольств. Я просто пишу их (политических лидеров — прим. Т-и), иногда в качестве аванса их будущей славы и заслуг», — рассказал он.

При этом Сафронов подчеркнул: «Когда обо мне говорят “прокремлевский художник” — это неправда. Никто не доплачивает мне оттуда. Я не лебежу ни перед кем, я работаю во всем мире, но я не против власти и считаю, что ей нужно сделать аванс, поддержать, ведь и там не все так просто».