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14:35 (мск), источник: ИА Татар-информ

Никас Сафронов напишет портрет Рустама Минниханова

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). По случаю приезда в Казань Никас Сафронов планирует нарисовать портрет Президента Татарстана Рустама Минниханова. Несколько лет назад он уже написал портрет семьи мэра Казани Ильсура Метшина. Об этом популярный живописец заявил на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

Источник: ИА Татар-информ

«Будем писать Президента Татарстана Рустама Минниханова. Всегда есть художники предвзятые, которые заискивают и хотят угодить (власти — прим. Т-и). Я писал и портрет Владимира Владимировича Путина. Сейчас Сергей Лавров просил сделать 200 копий этого портрета для мировых посольств. Я просто пишу их (политических лидеров — прим. Т-и), иногда в качестве аванса их будущей славы и заслуг», — рассказал он.

При этом Сафронов подчеркнул: «Когда обо мне говорят “прокремлевский художник” — это неправда. Никто не доплачивает мне оттуда. Я не лебежу ни перед кем, я работаю во всем мире, но я не против власти и считаю, что ей нужно сделать аванс, поддержать, ведь и там не все так просто».

Напомним, в Татарстан художник прибыл на открытие собственной выставки из собрания «Избранное», которое состоится сегодня в Национальной художественной галерее «Хазинэ» в Казанском Кремле.

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