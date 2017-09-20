Директор «Артека»: мы не выдали МИД Латвии данные о наших детях

Об этом в комментарии Sputnik Латвия сообщил директор «Артека» Алексей Каспржак.
«Нам показалось это странным, мягко говоря. Этот запрос следует адресовать точно не нам. Поэтому мы переслали его в МИД Российской Федерации, чтобы там квалифицированно на него ответили. Конечно, никакие данные мы не давали. Тем более что это персональные данные, и совершенно необязательно их распространять», — рассказал Каспржак.
Он подчеркнул, что «Артек» — это мир детства, в котором не должно быть границ.
«Если какие-либо государства ограничивают возможности своих граждан по приезду в этот детский мир под названием “Артек”, то, наверное, они сами вводят санкции против себя», — убежден директор МДЦ.
Каспржак также добавил, что на данный момент он находится в Белграде. В рамках этого визита планируется подписание соглашения о взаимодействии между «Артеком» и Министерством образования и науки Сербии.
Ранее Министерство иностранных дел Латвии запросило у руководства Международного детского центра «Артек» в Крыму сведения о посетивших лагерь латвийских детях.
Как сообщал Sputnik Грузия, дети из Грузии в числе представителей 26 стран посетили первую международную смену по русскому языку для зарубежных школьников и педагогов, проходившую в «Артеке» с 7 по 27 августа.
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили раскритиковал поездку подростков и педагога одной из тбилисских школ. Тему подхватили пользователи соцсетей и грузинские СМИ.
Министерство образования и науки Грузии распространило специальное заявление, пообещав «вместе с компетентными органами изучить, было ли это индивидуальным решением учителя или целенаправленным действием». Министр образования и науки Александр Джеджелава заявил, что ответственность понесут все должностные лица Грузии, имеющие отношение к организации поездки.