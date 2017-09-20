Директор «Артека»: мы не выдали МИД Латвии данные о наших детях

Источник: РИА "Новости"

Об этом в комментарии Sputnik Латвия сообщил директор «Артека» Алексей Каспржак.

«Нам показалось это странным, мягко говоря. Этот запрос следует адресовать точно не нам. Поэтому мы переслали его в МИД Российской Федерации, чтобы там квалифицированно на него ответили. Конечно, никакие данные мы не давали. Тем более что это персональные данные, и совершенно необязательно их распространять», — рассказал Каспржак.

Он подчеркнул, что «Артек» — это мир детства, в котором не должно быть границ.

«Если какие-либо государства ограничивают возможности своих граждан по приезду в этот детский мир под названием “Артек”, то, наверное, они сами вводят санкции против себя», — убежден директор МДЦ.

Каспржак также добавил, что на данный момент он находится в Белграде. В рамках этого визита планируется подписание соглашения о взаимодействии между «Артеком» и Министерством образования и науки Сербии.

Ранее Министерство иностранных дел Латвии запросило у руководства Международного детского центра «Артек» в Крыму сведения о посетивших лагерь латвийских детях.

Как сообщал Sputnik Грузия, дети из Грузии в числе представителей 26 стран посетили первую международную смену по русскому языку для зарубежных школьников и педагогов, проходившую в «Артеке» с 7 по 27 августа.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили раскритиковал поездку подростков и педагога одной из тбилисских школ. Тему подхватили пользователи соцсетей и грузинские СМИ.