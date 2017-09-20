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14:32 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде возобновили ремонт Комсомольского моста

Работы возобновила новая подрядная организация, с которой 4 сентября 2017 года был заключен муниципальный контракт. Предыдущая компания, занимавшаяся реконструкцией важного для города объекта, занесена в список недобросовестных строителей.

Источник: РИАЦ

— На Комсомольском путепроводе, который не ремонтировался десятилетиями, а потому пришел в неудовлетворительное состояние, работы начались еще в 2015 году. В течение двух лет на объекте реконструкцией занималось ООО «Аваль-Строй». И основные конструктивные элементы были выполнены: это подъем пролетных строений, замена опорных частей, ремонт мостового полотна, установка шумозащитных экранов и ряд отделочных работ. Когда самое главное было сделано, возобновилось движение транспорта и проход для пешеходов. К сожалению, ранее подрядная организация не полностью выполнила все работы, грубо нарушив календарный график производства. С этой организацией муниципальные учреждение «Комдорстрой» вынуждено было расторгнуть контракт в одностороннем порядке, а сама организация попала в реестр недобросовестных исполнителей, — сообщил начальник отдела МУ «Комдорстрой» Сергей Федоров.

ООО «Аваль-Строй» на путепроводе по ул. Комсомольской так и не завершило ремонт лестничных сходов, не произвело укладки асфальтобетонного покрытия в местах расширения проезжей части у выездов с мостового перехода и оштукатуривания балок пролетных строений. Представитель заказчика пояснил, что теперь это — задачи ЗАО «ДОРИС». Выполнить все взятые на себя обязательства новая подрядная организация должна к началу декабря 2017 года.

— Работы будут завершены до 1 декабря 2017 года. Мы пока только приступили, но надеемся уложиться в срок, — пообещал директор ЗАО «ДОРИС» Дмитрий Дронов.

Сейчас специалисты нового подрядчика демонтируют лестничные сходы и ремонтируют пролетные строения. Им предстоит установить защитные экраны парапетного ограждения, выложить асфальтобетон на тротуарах и путепроводах.

— Начаты работы по пескоструйной очистке в пролете номер девять. Также выполняем герметизацию деформационных швов на проезжей части мостового полотна. Еще нам предстоит устройство асфальтобетонного покрытия на тротуарах и ремонт всех лестничных сходов, — пояснил Дмитрий Дронов.

Ремонт пролетных строений будет осуществляться в зоне железнодорожных путей, однако, как обещают представители ОАО «РЖД», в целях обеспечения безопасности пассажиров и производства необходимых работ строителям предоставят технологические «окна»: график уже составлен и утвержден. МУ «Комдорстрой» контролирует сроки и качество работ на этом объекте.

— И пока всё получается, — отмечает Сергей Федоров.

В «Приволжской железной дороге» добавляют: ремонт никак не влияет на функционирование станции «Волгоград-1». Все пассажирские поезда движутся согласно расписанию, а работы на Комсомольском мосту путешественники даже не замечают. Некоторые неудобства вызывает другая реконструкция: параллельно с работами на путепроводе к Чемпионату мира по футболу-2018 ремонтируется здание вокзала.

На восстановление старого моста идут современные материалы. Так, конструкции покрываются износостойким составом, защищающим поверхности от коррозии при температурах от -60 до +100 градусов.

— При ремонте применяется щебеночно-мастичный асфальтобетон. Шумозащитные экраны будут установлены с использованием поликарбоната. А лакокрасочные покрытия позволят не выполнять ремонтные работы в течение 10−15 лет, — рассказал директор ЗАО «ДОРИС» Дмитрий Дронов.

Помимо Комсомольского путепровода, в Волгограде идет масштабная реконструкция и других объектов дорожно-транспортной инфраструктуры. В 2014 году была разработана концепция развития дорожного хозяйства — принято решение заменить ямочный ремонт комплексным обновлением магистралей: строители снимают изношенный асфальт большими участками и укладывают два слоя нового покрытия. И такой подход себя оправдал: реконструированные в 2015—2016 годах дороги перенесли зиму без серьезных изъянов. Незначительные недочеты, которые были выявлены экспертами весной, подрядные организации устраняли за свой счет в рамках гарантийных обязательств. Их срок — 4 года.

В 2016 году приведены в порядок Астраханский мост (через пойму реки Царицы) и путепровод на Самарском разъезде. В нынешнем году началось комплексное обновление Третьей Продольной магистрали. Всего за прошлый год были построены и реконструированы порядка 1,5 млн кв. м дорог. 2016-й стал рекордным по сравнению с предыдущими десятилетиями. Темпы в 2017 году не снижаются: в ближайшее время в областном центре завершатся работы на транспортных развязках, главных продольных магистралях и ряде поперечных улиц: планируется, что новую жизнь получат более 30 объектов.

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