В Омске при закрытии Юбилейного моста ограничат парковки

Им стала красноярская компания «Мостремстрой», которая стала единственным претендентом на контракт стоимостью 328,1 млн рублей.

Мост будет перекрыт с 7 октября до 30 мая следующего года. На этот период омичам придется объезжать недоступный участок, для чего предварительно были отремонтированы 13 участков улиц в центре города.

Как ранее сообщал «СуперОмск», интенсивность движения через Юбилейный мост в сторону Ленинградской площади в утреннее время составляет 2050 единиц в час, в вечернее время — 1820 единиц в час. В направлении площади Победы утром — 1270 единиц в час, вечером — 1300 единиц. Таким образом, данные потоки переместятся по другим дорогам, наибольшая нагрузка ляжет на улицу Гагарина, Комсомольский мост и прилегающий к нему участок проспекта Маркса до улицы Лермонтова.

Из-за этого будут запрещены парковки на участках трех улиц: Гусарова, Карла Либкнехта и Тюменской. Ранее сообщалось, что остановка транспорта также будет невозможна на участке Гагарина, однако, судя по всему, планы были скорректированы.