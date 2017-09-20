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14:38 (мск), источник: СуперОмск

В Омске при закрытии Юбилейного моста ограничат парковки

Омская мэрия официально назвала подрядчика, который будет выполнять капремонт Юбилейного моста.

Им стала красноярская компания «Мостремстрой», которая стала единственным претендентом на контракт стоимостью 328,1 млн рублей.

Мост будет перекрыт с 7 октября до 30 мая следующего года. На этот период омичам придется объезжать недоступный участок, для чего предварительно были отремонтированы 13 участков улиц в центре города.

Как ранее сообщал «СуперОмск», интенсивность движения через Юбилейный мост в сторону Ленинградской площади в утреннее время составляет 2050 единиц в час, в вечернее время — 1820 единиц в час. В направлении площади Победы утром — 1270 единиц в час, вечером — 1300 единиц. Таким образом, данные потоки переместятся по другим дорогам, наибольшая нагрузка ляжет на улицу Гагарина, Комсомольский мост и прилегающий к нему участок проспекта Маркса до улицы Лермонтова.

Из-за этого будут запрещены парковки на участках трех улиц: Гусарова, Карла Либкнехта и Тюменской. Ранее сообщалось, что остановка транспорта также будет невозможна на участке Гагарина, однако, судя по всему, планы были скорректированы.

Кроме того, для предотвращения заторов будет скорректирована работа ряда светофоров.

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