В Омском подземном переходе нашли муляж самодельного взрывного устройства

Сегодня, 20 сентября, в Омске прошли антитеррористические учения. По легенде, охранник обратил внимание на подозрительный предмет у павильона, который напоминает самодельную бомбу.

— Об опасной находке он незамедлительно сообщил в дежурную часть отдела полиции № 10 УМВД России по городу Омску, одновременно организовав охрану места обнаружения предмета, эвакуацию работников торговых павильонов и находившихся в переходе граждан. Условно прибывшими сотрудниками полиции, после проведения первоочередных мероприятий и обследования места происшествия, было установлено, что взрывное устройство является муляжом. При подведении итогов занятия, действия всех участников были оценены удовлетворительно.