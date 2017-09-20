В Омском подземном переходе нашли муляж самодельного взрывного устройства
В переходе на остановке «Дом Туриста» проходила плановая антитеррористическая тренировка.
В переходе на остановке «Дом Туриста» проходила плановая антитеррористическая тренировка.
Сегодня, 20 сентября, в Омске прошли антитеррористические учения. По легенде, охранник обратил внимание на подозрительный предмет у павильона, который напоминает самодельную бомбу.
Евгений Скрипкарев, и.о. директора департамента общественной безопасности мэрии:
— Об опасной находке он незамедлительно сообщил в дежурную часть отдела полиции № 10 УМВД России по городу Омску, одновременно организовав охрану места обнаружения предмета, эвакуацию работников торговых павильонов и находившихся в переходе граждан. Условно прибывшими сотрудниками полиции, после проведения первоочередных мероприятий и обследования места происшествия, было установлено, что взрывное устройство является муляжом. При подведении итогов занятия, действия всех участников были оценены удовлетворительно.
В учениях приняли участие сотрудники департамента общественной безопасности администрации города, специалисты бюджетного учреждения «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» и сотрудники частного охранного предприятия «Охранный центр Охрана — 2001».