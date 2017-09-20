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15:01 (мск), источник: Om1.ru

В Омском подземном переходе нашли муляж самодельного взрывного устройства

В переходе на остановке «Дом Туриста» проходила плановая антитеррористическая тренировка.

Сегодня, 20 сентября, в Омске прошли антитеррористические учения. По легенде, охранник обратил внимание на подозрительный предмет у павильона, который напоминает самодельную бомбу.

Евгений Скрипкарев, и.о. директора департамента общественной безопасности мэрии:

 — Об опасной находке он незамедлительно сообщил в дежурную часть отдела полиции № 10 УМВД России по городу Омску, одновременно организовав охрану места обнаружения предмета, эвакуацию работников торговых павильонов и находившихся в переходе граждан. Условно прибывшими сотрудниками полиции, после проведения первоочередных мероприятий и обследования места происшествия, было установлено, что взрывное устройство является муляжом. При подведении итогов занятия, действия всех участников были оценены удовлетворительно.

В учениях приняли участие сотрудники департамента общественной безопасности администрации города, специалисты бюджетного учреждения «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» и сотрудники частного охранного предприятия «Охранный центр Охрана — 2001».

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