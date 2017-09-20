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14:57 (мск), источник: Калининград.Ru

В Калининградской области планируют создать интерактивную карту опасных недостроев

В Калининградской области хотят создать интерактивную карту опасных недостроев. Об этом журналистам рассказал сопредседатель Общероссийского народного фронта Олег Авдыш во время рабочего выезда в среду, 20 сентября.

Источник: Калининград.Ru

По его словам, в регионе уже зафиксировали несколько десятков брошенных объектов. Эти объекты могут представлять опасность для населения. Доступ на них никак не ограничен, стройки не охраняются, а некоторые здания уже начали разрушаться.

— У нас есть такие интерактивные карты по несанкционированным мусоркам и разбитым дорогам. Хотим создать аналог и по опасным недостроям. Уже несколько несчастных случаев произошло — нельзя, чтобы это повторилось, — сказал Авдыш.

На карту пользователи смогут наносить данные об опасных недостроях. По каждому объекту Авдыш пообещал организовать проверку. Сначала установят собственника здания, затем с ним проведут работу по добровольной консервации строения. Если владелец не предпримет меры, то ОНФ обратится в надзорные органы.

Сейчас общественники принимают информацию от населения о заброшенных стройках в соцсетях на официальных страницах Народного фронта.

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