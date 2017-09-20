В Калининградской области планируют создать интерактивную карту опасных недостроев

Источник: Калининград.Ru

По его словам, в регионе уже зафиксировали несколько десятков брошенных объектов. Эти объекты могут представлять опасность для населения. Доступ на них никак не ограничен, стройки не охраняются, а некоторые здания уже начали разрушаться.

— У нас есть такие интерактивные карты по несанкционированным мусоркам и разбитым дорогам. Хотим создать аналог и по опасным недостроям. Уже несколько несчастных случаев произошло — нельзя, чтобы это повторилось, — сказал Авдыш.

На карту пользователи смогут наносить данные об опасных недостроях. По каждому объекту Авдыш пообещал организовать проверку. Сначала установят собственника здания, затем с ним проведут работу по добровольной консервации строения. Если владелец не предпримет меры, то ОНФ обратится в надзорные органы.