Житель Ташкента купил автомобильный номер за 50 млн сумов
По итогам электронных торгов 19 сентября автомобильный номер Z 770 ZA, зарегистрированный в Ташкенте (01), продан физическому лицу за 50,7 млн сумов.
По итогам электронных торгов 19 сентября автомобильный номер Z 770 ZA, зарегистрированный в Ташкенте (01), продан физическому лицу за 50,7 млн сумов.
Стартовая стоимость лота составляла 7,4 млн сумов.
В этот же день еще один автомобильный номер был продан физлицу за баснословную сумму. Госномер Z 701 ZA, также зарегистрированный в Ташкенте, ушел с молотка за 34,8 млн сумов.
Всего с начала прошлой недели на
На данный момент в торговой системе биржи avtoraqam.uzex.uz выставлено 803 государственных регистрационных номерных знака для автотранспортных средств.