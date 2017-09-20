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16:47 (мск), источник: Kommersant.uz

Житель Ташкента купил автомобильный номер за 50 млн сумов

По итогам электронных торгов 19 сентября автомобильный номер Z 770 ZA, зарегистрированный в Ташкенте (01), продан физическому лицу за 50,7 млн сумов.

Источник: Kommersant.uz

Стартовая стоимость лота составляла 7,4 млн сумов.

В этот же день еще один автомобильный номер был продан физлицу за баснословную сумму. Госномер Z 701 ZA, также зарегистрированный в Ташкенте, ушел с молотка за 34,8 млн сумов.

Всего с начала прошлой недели на онлайн-аукционе было реализовано 14 автомобильных номеров, большая часть которых зарегистрирована в столице.

На данный момент в торговой системе биржи avtoraqam.uzex.uz выставлено 803 государственных регистрационных номерных знака для автотранспортных средств.

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