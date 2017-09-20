Сотрудники патрульной службы доставили в больницу беременную женщину

Источник: Actualitati.md

Инцидент произошел около 4 утра в селе Мерены Новоаненского района. Патрульные инспекторы остановили автомобиль Mercedes Vito, двигающийся по трассе на высокой скорости, сообщает realitatea.md.

Как оказалось, водитель спешил доставить беременную жену в Больницу № 1 мун. Кишинев. У женщины начались схватки, и она вот-вот должна была родить.

Сотрудники полиции не только вошли в положение водителя, но и сопроводили беременную женщину до больницы.