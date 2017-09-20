В Казань приходит похолодание
(Город Казань KZN.RU, 20 сентября). В Казань приходит прохладная, осенняя погода.
(Город Казань KZN.RU, 20 сентября). В Казань приходит прохладная, осенняя погода.
В ближайшие сутки, 21 сентября, в столице Татарстана прогнозируется переменная облачность, без осадков. В ночь на четверг в Казани температура воздуха составит 6−8 градусов тепла.
Днем ожидается северный, умеренный ветер. Воздух прогреется до +12−14 градусов.
В целом по Татарстану в ночные часы осадков не ожидается, днем синоптики прогнозируют местами небольшие дожди. Ночью температура воздуха составит 5−10 градусов тепла, днем — 11−16 градусов выше нуля, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.