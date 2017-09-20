На Кубани проверят системы оповещения населения

Плановая комплексная проверка технического состояния региональной автоматизированной системы оповещения населения проверят с 10 до 11 часов. Традиционно, в этот период времени в городе прозвучит электросирена.

«Звук сирен является предупредительным сигналом гражданской обороны об опасности, который означает “Внимание всем!”. По этому сигналу необходимо включить телевизоры на каналах телевидения “Россия 24”, “Кубань 24”, “Россия 1”, или приёмники проводного вещания на первую программу “Радио России”, а приемники эфирного вещания на канал “Первое радио Кубани” или “Радио России”, и прослушать специальное сообщение», — сообщает пресс-служба администрации Краснодара.