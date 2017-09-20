Чиновница мэрии Новосибирска пригласила горожан на премьеру «Матильды»

«Друзья! Рада первой сообщить, что уже в эту пятницу, 22 сентября, на месяц раньше даты всероссийской премьеры, в Новосибирске пройдет показ кинофильма Алексея Учителя “Матильда”!!!», — написала Терешкова на своей странице в Facebook, добавив, что премьерный сеанс состоится в кинотеатре «Люксор».
Ранее чиновница сообщала, что категорически против попыток запретить показ «Матильды» где бы то ни было, так как это противоречит Конституции России, а протестующим пожелала направить свою энергию «в правильное и мирное русло».
По данным сайта кинотеатра, купить билеты на премьеру кинофильма можно за 330 рублей (стандарт), 380 рублей (VIP места) и 800 рублей (двухместный диван).
Фильм Алексея Учителя посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Картина официально выходит в российский прокат 26 октября.
Задолго до выхода в прокат картина спровоцировала общественный резонанс: представители общественного движения «Царский крест» назвали «Матильду» «антироссийской и антирелигиозной провокацией», а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину, она также призвала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в «Матильде» образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.