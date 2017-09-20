В 2018 году Воронеж может стать площадкой проведения «фестиваля науки»

Источник: Аргументы и факты

В следующем году Воронеж может стать площадкой проведения «фестиваля науки», с таким предложением к губернатору Алексею Гордееву обратился ректор ВГМУ Игорь Есауленко на встрече в облправительстве 20 сентября.

Игорь Есауленко предложил провести в Воронеже в 2018 году «фестиваль науки», приурочив его к 100-летию Воронежского государственного университета и Воронежского государственного медицинского университета. Губернатор поддержал идею.