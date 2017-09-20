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17:54 (мск), источник: АиФ Черноземье

В 2018 году Воронеж может стать площадкой проведения «фестиваля науки»

Губернатор поддержал предложение ректора ВГМУ.

Источник: Аргументы и факты

В следующем году Воронеж может стать площадкой проведения «фестиваля науки», с таким предложением к губернатору Алексею Гордееву обратился ректор ВГМУ Игорь Есауленко на встрече в облправительстве 20 сентября.

Игорь Есауленко предложил провести в Воронеже в 2018 году «фестиваль науки», приурочив его к 100-летию Воронежского государственного университета и Воронежского государственного медицинского университета. Губернатор поддержал идею.

Кроме того, на встрече обсуждались вопросы развития и популяризации современной науки, поддержки молодых ученых и расширения материально-технической базы вузов.

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