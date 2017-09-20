Первый этап ремонта парка Металлургов завершится в конце октября
Первый этап капитального ремонта парка им. 50-летия Октября (Металлургов) завершится в конце октября, сообщает
Первый этап капитального ремонта парка им. 50-летия Октября (Металлургов) завершится в конце октября, сообщает
Капитальный ремонт парка стартовал в начале августа. Сейчас на объекте одновременно выполняются все 20 видов работ, запланированных на первом этапе.
По словам директора
Параллельно ведутся работы по очистке паркового озера, в том числе берегоукрепление, обновлению конструкции фонтана, сценической и танцевальной площадок.
«Завершить работы первого этапа планируется до конца октября. Выполняются они строго в соответствии с графиком и согласно технологическому заданию. Контроль осуществляется на всех этапах», — отметил первый заместитель главы Самары Владимир Сластенин.