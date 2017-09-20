Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: «Независимость» Литвы от «Газпрома» обернулась крахом
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Кремль отреагировал на речь актера Фримена о Путине
«Этот шпион – Путин»: актер Фриман об «атаке РФ на демократию»
Кадыров отреагировал на видео с бьющим буддиста мусульманином
15 лет без Бодрова: памятник по-братскиВ 2002 году в Кармадонском ущелье погибли 127 человек.
60-летняя Линда Хэмилтон снова снимется в «Терминаторе»
Дмитрий Борисов ответил на сравнения с Малаховым
5 самых крутых машин автосалона во Франкфурте
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
Порошенко хочет построить в Донбассе "конвейер смерти" – СМИ
Калашникова снялась на пляже без купальника – СМИ
Рудковская и Плющенко обвенчались в Москве
46-летняя Орбакайте затмила всех на «Новой Волне» (фото)
Россия и Китай "должны возненавидеть" новый танк США – СМИ
Эксперт назвал дату распада США – СМИ
Кадыров отреагировал на видео с бьющим буддиста мусульманином
Кремль отреагировал на речь Фримена о Путине
Фоторепортажи
8Эрмитажные коты нашли новый дом
10Apple показала новые iPhone
15:48 (мск), источник: Volga News

Первый этап ремонта парка Металлургов завершится в конце октября

Первый этап капитального ремонта парка им. 50-летия Октября (Металлургов) завершится в конце октября, сообщает пресс-служба администрации Самары.

Источник: РИА "Новости"

Капитальный ремонт парка стартовал в начале августа. Сейчас на объекте одновременно выполняются все 20 видов работ, запланированных на первом этапе.

По словам директора компании-подрядчика Андрея Кузьмина, на 90% завершена реконструкция игрового городка, увеличена его территория, восстановлены малые архитектурные формы. Рабочие приступили к укладке антитравматического резинового покрытия.

Параллельно ведутся работы по очистке паркового озера, в том числе берегоукрепление, обновлению конструкции фонтана, сценической и танцевальной площадок.

«Завершить работы первого этапа планируется до конца октября. Выполняются они строго в соответствии с графиком и согласно технологическому заданию. Контроль осуществляется на всех этапах», — отметил первый заместитель главы Самары Владимир Сластенин.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Экс-директор театра "Лайт" Михаил Ушаков вышел на свободу
ЦБ объявил о выделении финансовой помощи Бинбанку
По запросу Поклонской задержан лидер «Христианского государства»
Глава Каталонии обвинил испанские власти в агрессии
Ураган «Мария» обрушился на Пуэрто-Рико
15 лет без Бодрова: памятник по-братски
Пятая часть россиян осталась недовольна летним отпуском
Британских паралимпийцев уличили в укорачивании конечностей
Спорт
Гроза авторитетов: главные сенсации Кубка России по футболу Стартуют матчи 1/16 финала Кубка России, стадии, с которой выступление в турнире начали клубы РФПЛ. Для команд низших дивизионов это шанс выбить фаворита и заявить о себе
Авто
Водитель, бесплатно подвозивший соседей, заплатит 50 000 рублей 47-летний Вадим Остапов возил соседей из деревни Трубецкое Азовского района до Омска, заезжая по дороге в село Александровка и деревню Руслановка
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Алферова эмоционально высказалась о закрытии «Жди меня» Актриса и телеведущая обвинила руководство «Первого канала» в «болезненных амбициях»
Недвижимость
Назван размер семейного дохода для «комфортной» ипотеки
Названы районы за МКАД с самым дорогим съемным жильем
Власти сообщили о «максимальной доступности» жилья
Совмещенный санузел: за и против
Леди
Как должно выглядеть пальто мечты в этом сезоне (фото) Девять предметов гардероба, которые актуальны это осенью и зимой. Как сделать правильный выбор, подскажет стилист Олеся Орлова.
Дети
Родных Жанны Фриске удивил вопрос маленького Платона Дмитрий Шепелев больше не препятствует общению сына Платона с бабушкой и дедушкой. 
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь