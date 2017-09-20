Первый этап ремонта парка Металлургов завершится в конце октября

Источник: РИА "Новости"

Капитальный ремонт парка стартовал в начале августа. Сейчас на объекте одновременно выполняются все 20 видов работ, запланированных на первом этапе.

По словам директора компании-подрядчика Андрея Кузьмина, на 90% завершена реконструкция игрового городка, увеличена его территория, восстановлены малые архитектурные формы. Рабочие приступили к укладке антитравматического резинового покрытия.

Параллельно ведутся работы по очистке паркового озера, в том числе берегоукрепление, обновлению конструкции фонтана, сценической и танцевальной площадок.