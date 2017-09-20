Могилевчанин разбил стекло такси, когда водитель усомнился в его платежеспособности
Нетрезвый пассажир разбил стекло в Audi, когда 40-летний водитель усомнился в его платежеспособности и попросил предъявить деньги.
Нетрезвый пассажир разбил стекло в Audi, когда 40-летний водитель усомнился в его платежеспособности и попросил предъявить деньги.
В этой ситуации просьба таксиста была вполне уместной. Молодой человек, севший в его машину, был сильно пьян, выглядел нереспектабельно и требовал доставить его домой в приказном тоне. Однако показывать наличность проблемный пассажир наотрез отказался, более того, стал нервничать.
Тогда таксист попытался высадить его из салона. Взбешенный парень хлопнул дверцей и стал со всей силы стучать по лобовому стеклу автомобиля, пока оно не разбилось. Водитель пожаловался в милицию.
По словам начальника отдела уголовного розыска Ленинского РОВД Могилева Дмитрия Сильванькова, личность молодого человека уже установлена. Это 26-летний грузчик одной из городских организаций. Парень уже задерживался за мелкое хулиганство. Ущерб, который он нанес таксисту, оценивается в 100 рублей. Материалы проверки переданы в Следственный комитет для принятия решения о возбуждении уголовного дела.