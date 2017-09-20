Могилевчанин разбил стекло такси, когда водитель усомнился в его платежеспособности

Источник: СБ - Беларусь сегодня

В этой ситуации просьба таксиста была вполне уместной. Молодой человек, севший в его машину, был сильно пьян, выглядел нереспектабельно и требовал доставить его домой в приказном тоне. Однако показывать наличность проблемный пассажир наотрез отказался, более того, стал нервничать.

Тогда таксист попытался высадить его из салона. Взбешенный парень хлопнул дверцей и стал со всей силы стучать по лобовому стеклу автомобиля, пока оно не разбилось. Водитель пожаловался в милицию.