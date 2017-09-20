В Москве до конца сентября будет теплая и солнечная погода

«Мы сегодня провели расчеты, и в соответствии с ними очень большая вероятность того, что до конца месяца — это бывает крайне редко — погода над европейской территорией России будет антициклональной. Это значит, что будет малооблачно, днем — яркое солнце, а температура будет выше нормы на 3−5 градусов. Такое продолжительное “бабье лето”, теплая погода», — сказал Вильфанд агентству в среду.