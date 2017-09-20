Октябрь в Омской области будет теплее предыдущего

«В октябре 2017 года с вероятностью не менее 60% температурный фон ожидается выше нормы. Октябрь 2017 года ожидается теплее, чем октябрь 2016 года. С ноября 2017 года по февраль 2018 года средняя месячная температура воздуха ожидается близкой к средним многолетним значениям. В марте средняя месячная температура воздуха ожидается выше средних многолетних значений», — считают синоптики.

Температуры в ноябре также не будут низкими и останутся на уровне -8,9…-7,3°С, в декабре опустятся до -15,9…-13,5°С, в январе — до -19,2…-17,2°С, в феврале — до -18,1…-16,5°С. К марту же в Омской области начнет теплеть — до -9,6…-8,1°С, что слегка превышает нормальные значения.