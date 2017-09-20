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16:12 (мск), источник: СуперОмск

Октябрь в Омской области будет теплее предыдущего

Гидрометцентр России спрогнозировал температуры в Омской области в период с октября 2017 года по март 2018-го.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +22° 78% 759 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Reuters

«В октябре 2017 года с вероятностью не менее 60% температурный фон ожидается выше нормы. Октябрь 2017 года ожидается теплее, чем октябрь 2016 года. С ноября 2017 года по февраль 2018 года средняя месячная температура воздуха ожидается близкой к средним многолетним значениям. В марте средняя месячная температура воздуха ожидается выше средних многолетних значений», — считают синоптики.

Так, средняя температура в октябре составит +2,6…+0,3°С при норме +1,7°С.

Температуры в ноябре также не будут низкими и останутся на уровне -8,9…-7,3°С, в декабре опустятся до -15,9…-13,5°С, в январе — до -19,2…-17,2°С, в феврале — до -18,1…-16,5°С. К марту же в Омской области начнет теплеть — до -9,6…-8,1°С, что слегка превышает нормальные значения.

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