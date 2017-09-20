В МВД Башкирии предупредили о последствиях за участие митингах

В социальных сетях и в средствах массовой информации распространяется информация о митинге, который запланирован на четверг, 21 сентября. Акцию планируют провести на площади перед Дворцом спорта и на площади перед Домом профсоюзов. Однако разрешение от властей Уфы организаторы не получили.