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16:10 (мск), источник: Комсомольская правда

В МВД Башкирии предупредили о последствиях за участие митингах

Это касается участников несогласованных акций.

В социальных сетях и в средствах массовой информации распространяется информация о митинге, который запланирован на четверг, 21 сентября. Акцию планируют провести на площади перед Дворцом спорта и на площади перед Домом профсоюзов. Однако разрешение от властей Уфы организаторы не получили.

— Управлением МВД России по Уфе организаторы лично предупреждены о недопустимости нарушения федерального законодательства. В случае совершения противоправных действий органами внутренних дел будет рассмотрен вопрос о привлечении организаторов и активных участников к установленной законом ответственности, — предупредили в пресс-службе МВД республики.

Полицейские напомнили, что нарушителям грозит многотысячный штраф.

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