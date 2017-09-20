В МВД Башкирии предупредили о последствиях за участие митингах
Это касается участников несогласованных акций.
Это касается участников несогласованных акций.
В социальных сетях и в средствах массовой информации распространяется информация о митинге, который запланирован на четверг, 21 сентября. Акцию планируют провести на площади перед Дворцом спорта и на площади перед Домом профсоюзов. Однако разрешение от властей Уфы организаторы не получили.
— Управлением МВД России по Уфе организаторы лично предупреждены о недопустимости нарушения федерального законодательства. В случае совершения противоправных действий органами внутренних дел будет рассмотрен вопрос о привлечении организаторов и активных участников к установленной законом ответственности, — предупредили в
Полицейские напомнили, что нарушителям грозит многотысячный штраф.