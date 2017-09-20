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17:55 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Пострадавшие на производстве воронежцы получили адаптированные Lada Granta

Автомобили оборудованы под ручное управление.

Источник: РИА "Воронеж"

Обладателями новых адаптированных Lada Granta стали пятеро жителей Воронежской области, все они в разное время получили тяжелые производственные травмы. Ключи и документы от автомобилей вручили представители регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации во вторник, 19 сентября.

Все машины индивидуально адаптированы для людей с травмами опорно-двигательного аппарата: оснащены ручным управлением, имеют просторный багажник, в который легко входит сложенное инвалидное кресло или костыли.

— Бесплатный автомобиль — один из видов государственной помощи пострадавшим на производстве. Благодаря этой программе люди, получившие тяжелые травмы во время выполнения профессиональных обязанностей, могут получить автомобиль с возможностью его замены на новый через семь лет эксплуатации. Фонд социального страхования около 20 лет выдает машины пострадавшим на производстве. Сначала это были автомобили «Ока», затем «ВАЗ 2105», сейчас выдаются Lada Granta. Есть люди, которые уже в третий раз будут получать автомобиль по этой программе. При этом, ранее выданные автомобили не изымаются, — рассказала РИА «Воронеж» заместитель директора филиала регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации Наталья Горохова.

Важное условие: получить бесплатную машину застрахованный гражданин может только в том случае, если был официально оформлен по трудовому договору на момент несчастного случая на производстве.

После окончания лечения специалисты врачебной комиссии решат, необходим ли пострадавшему автотранспорт как средство реабилитации, не опасно ли ему будет садиться за руль и не будет ли он угрозой для остальных участников дорожного движения. Если медики дают добро, фонд соцстрахования начинает заниматься покупкой машиной. Каждый автомобиль заказывают, исходя из индивидуальных особенностей будущего автовладельца. Например, воронежец Виктор Селиванов потерял левую ногу во время несчастного случая на космодроме Плесецк. По медицинским показаниям мужчину обеспечили машиной с автоматической коробкой передач.

— Мне ручное управление ни к чему. У меня нет левой ноги, а если в машине на автомате, левая нога никаких действий не выполняет (в автомобилях с механической коробкой передач левая нога работает только с педалью сцепления — РИА «Воронеж»). Правая нога у меня, к счастью, невредима, и ею я буду выжимать педали газ и тормоз. Поэтому я и получил машину с автоматической коробкой передач, — рассказал Виктор Селиванов.

Житель Россоши Виталий Ходукин — колясочник, для него заказали автомобиль с ручным управлением. Мужчина получил травму на стройке. Башенный кран поднимал 800-килограммовую плиту, она сорвалась и задела Виталия.

— У меня оскольчатый перелом позвоночника с нарушением функции спинного мозга. Обе ноги не работают. Травму я получил в 2008 году. Около года реабилитировался. Затем начал налаживать свою жизнь. Мне выделили бесплатно «пятерку». Права у меня были. Я самостоятельно освоил ручное управление. Сначала в поле ездил, затем потихоньку в людные места стал выезжать. Без машины я себя уже не представляю. Мне и в магазин надо, и в поликлинику, жену, детей отвезти, — говорит Виталий Ходукин.

По словам сотрудников фонда соцстраха, очередей на бесплатные автомобили в Воронежской области нет. После того, как застрахованный гражданин подает заявление на машину, отделение фонда в 10-дневный срок принимает решение об обеспечении пострадавшего транспортным средством.

С начала 2017 года 16 жителей Воронежской области, пострадавшие на производстве, получили бесплатные адаптированные автомобили Lada Granta. До конца текущего года планируется обеспечить новыми машинами еще 15 человек.

За время реализации проекта, который действует с 2001 года, жителям Воронежа и области было выдано 444 автомобиля.

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