Температура воды в Волге у Самары и Тольятти превысила максимальное значение

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает ФГБУ «Приволжское УГМС», в среду, 20 сентября, вода на Куйбышевском водохранилище у Тольятти прогрелась до 19,2°С, что превысило предыдущий максимум за весь период наблюдений на 0,4°С. Температура воды на Саратовском водохранилище у Самары была чуть ниже -18,9°С, но этот показатель также превысил максимальное значение на 0,9°С.

Синоптики объясняют по-летнему жаркую и сухую погоду тем, что во вторник Самарская область оказалась в тёплом секторе циклона. Однако сотрудники Приволжского УГМС предупреждают, что с середины недели после прохождения холодного атмосферного фронта в районы Средней Волги начнёт поступать прохладный воздух северных широт, и температура существенно понизится.