Температура воды в Волге у Самары и Тольятти превысила максимальное значение
Тем не менее, синоптики предупреждают о грядущем похолодании.
Тем не менее, синоптики предупреждают о грядущем похолодании.
Как сообщает ФГБУ «Приволжское УГМС», в среду, 20 сентября, вода на Куйбышевском водохранилище у Тольятти прогрелась до 19,2°С, что превысило предыдущий максимум за весь период наблюдений на 0,4°С. Температура воды на Саратовском водохранилище у Самары была чуть ниже -18,9°С, но этот показатель также превысил максимальное значение на 0,9°С.
Синоптики объясняют
Так, в ночь на четверг, 21 сентября температура воздуха составит 7 °C — 12 °C, днём 15 °C — 20 °C, в ночь на пятницу, 22 сентября температура понизится до 3 °C — 8◦С, а днем не поднимутся выше 12 °C — 17 °C.