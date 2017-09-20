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16:18 (мск), источник: АиФ Самара

Температура воды в Волге у Самары и Тольятти превысила максимальное значение

Тем не менее, синоптики предупреждают о грядущем похолодании.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает ФГБУ «Приволжское УГМС», в среду, 20 сентября, вода на Куйбышевском водохранилище у Тольятти прогрелась до 19,2°С, что превысило предыдущий максимум за весь период наблюдений на 0,4°С. Температура воды на Саратовском водохранилище у Самары была чуть ниже -18,9°С, но этот показатель также превысил максимальное значение на 0,9°С.

Синоптики объясняют по-летнему жаркую и сухую погоду тем, что во вторник Самарская область оказалась в тёплом секторе циклона. Однако сотрудники Приволжского УГМС предупреждают, что с середины недели после прохождения холодного атмосферного фронта в районы Средней Волги начнёт поступать прохладный воздух северных широт, и температура существенно понизится.

Так, в ночь на четверг, 21 сентября температура воздуха составит 7 °C — 12 °C, днём 15 °C — 20 °C, в ночь на пятницу, 22 сентября температура понизится до 3 °C — 8◦С, а днем не поднимутся выше 12 °C — 17 °C.

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