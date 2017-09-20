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16:17 (мск), источник: НИА Самара

Автобусы маршрута № 45 возобновили движение по улице Антонова-Овсеенко

Автобусы маршрута № 35 будут следовать с заездом на улицу Дыбенко.

С 20 сентября Департамент транспорта Самары возобновил движение автобусов маршрута № 45 по ранее утвержденной схеме — по улице Антонова-Овсеенко (от ул. Авроры до ул. Советской Армии).

Напомним, в связи с завершением работ по капитальному ремонту улицы Дыбенко на участке от улицы Авроры до улицы Советской Армии с 5 сентября 2017 года в тестовом режиме были организованы пробные рейсы автобусных маршрутов № 35 «НФС — Дом Молодежи» и № 45 «Автостанция «Красная Глинка» — Автостанция «Аврора» с движением автобусов по указанному участку улицы Дыбенко в обоих направлениях.

Анализ пассажиропотока показал, что автобус № 45 более востребован при движении по улице Антонова-Овсеенко, без заезда на улицу Дыбенко.

Автобусы маршрута № 35 будут следовать с заездом на улицу Дыбенко, сообщает пресс-служба администрации Самары.

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