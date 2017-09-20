Минприроды призывает отказаться от поездок на автомобиле 22 сентября

Источник: РИА "Новости"

Владельцам автотранспортных средств 22 сентября предоставлено право бесплатного проезда в общественном транспорте Минска при предъявлении ими водительского удостоверения и технического паспорта на транспортное средство.

В День без автомобиля в Минске запланирована насыщенная праздничная программа. Мероприятия состоятся на перекрытом для машин участке улицы Ленина от проспекта Независимости до ул. Кирова с 16.00 до 21.00. Будет работать детская зона (аквагрим и твистинг, фигурное вождение велосипеда, панно и ростовые куклы для фото, интеллектуальные и познавательные игры) и спортзона (выступление роллеров, мастер-класс по скандинавской ходьбе от Центра экологических решений, велошоу, тест-драйв электрических средств передвижения по городу — гироскутеров, электросамокатов, электровелосипедов).

В 17.50 начнется концертная программа: выступит струнный квинтет «Серенада», Uzari, Parade of planets, «Кассиопея». В 18.20 — торжественное открытие праздника у Национального художественного музея с участием представителей Мингорисполкома, ЕС, ПРООН, министерств и ведомств. А в 21.00 стартует финальный велопробег от ул. Ленина до Национальной библиотеки. В нем могут участвовать все желающие, но наличие фонариков обязательно.